خرید دزدگیر برای منزل

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه سیستمهای امنیتی و حفاظتی نقش بسیار مهمی در برقراری امنیت دارند. دزدگیر اماکن یکی از مهمترین محصولات در زمینه حفاظتی و امنیتی میباشد که دارای عملکرد قوی میباشد و با تشخیص تردد غیر مجاز، شما را آگاه خواهد کرد. در این مطلب قصد داریم به طور کامل دزدگیر اماکن را توضیح دهیم تا در هنگام خرید دزدگیر منزل به راحتی انتخاب کنید.
دزدگیر اماکن از چه اجزایی تشکیل شده است؟
به طور کلی دزدگیر اماکن شامل یک باکس اصلی است که بر روی آن چند کلید اعمال شده است که شامل اعداد و یک نمایشگر است. درون این باکس هم مداری قرار دارد که باعث اتصال اجزایی همچون چشمیهای با سیم و بی سیم، باتری، اسپیکر، مگنت، حسگر الکترونیکی با سیم و بی سیم، برق شهری و خط تلفن میگردد. همچنین دزدگیرهای اماکن دارای چند ریموت کنترل برای فعال و غیر فعال کردن هستند.
انواع دزدگیرهای اماکن
دزدگیرهای ساده دسته اول هستند که مبتنی بر آژیر هستند و هر گونه تردد غیر مجاز را با آلارم هشدار میدهند. نوع دیگر، دزدگیرهای اماکن با سیستم آلارم از راه دور که مبتنی بر تلفن کننده خطوط تلفن ثابت است. نوع سوم دزدگیر امکان، دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیم کارتی است.
دزدگیرهای اماکن تلفن کننده در دو نوع سیم کارتی و خط تلفن ثابت هستند که با یکدیگر تفاوتهایی دارند. در واقع تلفن کنندههای ثابت دزدگیر به خط تلفن ثابت متصل است و در هنگام تشخیص ورود غیر مجاز به شمارههایی که در حافظه آن ذخیره شده است تماس میگیرد و پیغامی که ضبط شده است را پخش میکند. اگر سارق سیم تلفن را از بیرون قطع کند اتصال تلفن کننده قطع خواهد شد و تنها آژیر به صدا در میآید. در تلفن کننده سیم کارتی علاوه بر این که با شما تماس گرفته میشود و پیام پخش میشود، پیامکهایی هم دریافت میکنید که گزارشاتی شامل: فعال و غیر فعال شدن سیستم توسط کاربران دیگر، تحریک سیستم در هنگام سرقت، قطع جریان برق شهر و اعلام زون تحریک شده در محل و … را به شما اطلاع میدهد. از قابلیتهای دیگر تلفن کننده سیم کارتی این میباشد که شما به راحتی با ارسال پیامک از هر جایی دزدگیر را فعال یا غیر فعال کنید. دزدگیر GMK از تلفن کنندههای سیم کارتی و خط ثابت برخوردار است که برای آشنایی با انواع مدلهای آن میتوانید به سایت سها ای شاپ مراجعه کنید.
سنسور دزدگیر اماکن
دزدگیرهای اماکن دارای انواع مختلفی سنسور است که هر کدام از این دزدگیرها در شرایط و موقعیتهای مختلفی به کار برده میشوند. هر کدام از سنسورها دارای عملکرد متفاوتی هستند و کارکرد مخصوص خود را دارند. شما میتوانید بر اساس نیاز خود هر کدام از این سنسورها انتخاب کنید. در ادامه همراه ما باشید تا با این سنسورها آشنا شوید.
سنسور تشخیص حرکت
سنسور حرکتی امروزه یکی از متداولترین سنسورها است که در دزدگیرهای اماکن استفاده میگردد. در واقع این سنسورها دارای دید وسیعی هستند و امروزه به یکی از اجزا اصلی در دزدگیرهای اماکن تبدیل شده است. هدف اصلی این سیستم آشکارسازی حرکت و تشخیص ورود غیر مجاز به محیط میباشد. این نوع سنسورها در دو مدل بی سیم و با سیم به دزدگیر اماکن متصل میشوند.
سنسور مگنتی
همانطور که از نامش مشخص است این سنسور دارای مگنت آهنربایی است که از دو قسمت تشکیل شده است، یکی بر روی درب و دیگری بر روی چهارچوب نصب میگردد. هنگامی که درب باز میشود حالت مغناطیسی از بین رفته و فرمان به مرکز دزدگیر فرستاده میشود.
سنسور لرزشی
این سنسور با به وجود آمدن لرزش و ضربه عمل میکند و پس از تحریک اتصال بسته خود را باز کرده و فرمان آلارم را به مرکز دزدگیر میدهد. این نوع سنسور به ضربه حساس بوده و با تشخیص ضربه، سیگنال را به مرکز دزدگیر ارسال میکند.
پدال
این مدل سنسور قطعهای میباشد که زیر پا قرار گرفته و با فشردن آن دزدگیر فعال میگردد. این نوع سنسور برای اماکنی همچون بانکها و طلافروشیها بسیار کربردی است که در شرایطی نتوان از دست استفاده کرد با فشار دادن پدال حتی در زمانی که دزدگیر غیر فعال باشد، آژیر به صدا در بیاید. دزدگیر سایلکس قابلیت اتصال به پدال و دیگر سنسورهایی که نام بردیم را دارد. برای خرید این مدل دزدگیر میتوانید به سایت سها ای شاپ مراجعه کنید.
کلام آخر
دزدگیر اماکن یکی از ابزارهای کارآمد برای حفظ امنیت میباشد و با نصب و فعال سازی دزدگیر دیگر دغدغهای نخواهید داشت. در این مطلب تلاش کردیم تا دزدگیر اماکن را به طور کامل معرفی کنیم و یکی از بهترین دزدگیرها را معرفی کنیم.
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