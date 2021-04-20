خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: اگر قرار بود وضعیت ورزش کشور هم به مانند ویروس کرونا رنگ‌بندی شود، امروز باید وضعیت ورزش پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین همدان به رنگ فوق قرمز و سیاه رنگ می‌شد.

امروز ورزش استان همدان به مانند انسانی است که در حالت احتضار قرار گرفته و اگر به صورت اورژانسی به وضعیت آن رسیدگی نشود شاهد مشکلات فراوان خواهیم بود، رؤسای هیئت‌های ورزشی استان همدان از مدیریت ورزش و جوانان استان گلایه دارند و شنیده می‌شود نامه اعتراضی نیز به وزارت ورزش و جوانان نوشته‌اند.

از طرفی دیگر با حضور حمید سیفی بی‌توجهی ویژه‌ای به باشگاه‌های ورزشی استان صورت گرفته و تیم فوتبال پاس با بی‌مهری تمام عیار دستگاه ورزش مواجه شده که در تاریخ حضور پاس در همدان بی سابقه بوده است.

تیم‌های ورزشی همدان مورد بی‌مهری دستگاه ورزش قرار گرفتند

هیچ مدیرکلی در بیش از یک دهه حضور پاس در همدان تا به این اندازه نسبت به پاس بی تفاوت نبوده تا جایی که هر روز خبر بسته شدن هتل مجموعه شهید حاجی‌بابایی مریانج بر روی این تیم شنیده می‌شود. در زمان مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان همدان پاس کم‌ترین مشکلات را داشت، اما امروز کاملاً عکس این موضوع رقم خورده است.

تیم فوتبال شهرداری همدان دیگر نماینده همدان در لیگ دسته دوم فوتبال کشور که توانسته نتایج درخشانی در این لیگ کسب کند با بی‌توجهی مدیر ورزش استان به عنوان متوالی اصلی مواجه است، با بی تدبیری مدیریت ورزش در فصل زمستان در خرید یک کاور بهترین چمن همدان ورزشگاه شهدای قدس نابود شد تا دیدارهای این تیم در ورزشگاه شهید حاجی‌بابایی مریانج برگزار شود.

مجموعه ورزشی شهید مفتح نیز در بیش از ۶ ماهه گذشته به بهانه‌های مختلف بر روی ۲ تیم پاس و شهرداری بسته شده است، در دوران مدیریت جدید ورزش کشتی استان همدان نیز درگیر حاشیه‌های متعددی شد و در کل اکثر رشته‌های ورزشی ما با حاشیه‌های کوچک و بزرگ در این مدت همراه بوده‌اند.

تنها حرکت مثبت تبلیغ‌های نمایشی، عکس گذاشتن در فضای مجازی و قول‌هایی بسیار خوب و حرف‌های زیبا بوده است که هیچ‌کدام رنگ واقعیت به خود نگرفتند، همچنین درگیر شدن با رؤسای صاحب نام هیئت‌های ورزشی و تلاش برای تغییر در رأس هیئت‌ها خبرهای تلخی است که از دور یا نزدیک در ورزش همدان شنیده می‌شود.

شکست کرونا و مراسم استقبال سطر خبرهای ورزشی استان همدان

مدیرکل ورزش و جوانان استان در ۲۰ روز گذشته نیز درگیر ویروس منحوس کرونا شد که خدا را شکر موفق شد این ویروس را شکست بدهد، اما در یک حرکت بسیار جالب و غیرقابل تصور روز گذشته برای بازگشت مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان مراسم استقبال بی‌نظیر در جلوی درب اداره کل ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد که فضای رسانه استان را تحت تأثیر قرار داد.

معاونان و کارمندان اداره‌کل ورزش و جوانان با اسپند دود کردن و قربانی کردن گوسفند مقابل این اداره‌کل صف کشیده بودند تا برای ورود مدیرکل این دستگاه مراسم استقبال برگزار کنند در حالی که وضعیت همدان از نظر کرونا در شرایط فوق قرمز قرار دارد و برگزاری چنین مراسمی آیا واقعاً به صلاح است؟

آیا شکست کرونا با چنین نمایش‌هایی محقق می‌شود؟ و در حالی که ورزش استان همدان در باتلاق فرو رفته باید در چنین وضعیت شاهد برگزار چنین مراسمی باشیم؟ آیا نباید دغدغه کارمندان و مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان رفع مشکلات ورزشکاران و باشگاه‌های ورزشی در چنین شرایطی باشد و وقت خود را اینچنین برای کارهای کم ارزش تلف نکنند؟

یعنی استاندار همدان هم که در حال حاضر درگیر کرونا شده است، باید بعد از شکست آن در استان اعلام یک روز تعطیلی و جشن و پایکوبی کنند؟ واقعاً برگزاری این مراسم‌ها چه دردی از مشکلات مردم دوا می‌کند.

در فضای مجازی تصاویر قربانی کردن گوسفند برای مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با نظرات مختلف مردم همدان همراه شد، عده‌ای گفتند تصور کردیم حمید سیفی مدال طلا قهرمانی جهان را برای همدان کسب کرده است.

انتخاب مدیرکل‌های ورزشی در استان همدان باید بر اساس کارشناسی باشد

کارشناس ورزش استان همدان با بیان اینکه انتخاب مدیرکل‌های ورزش و جوانان استان همدان بدون شایستگی و با رابطه صورت می‌گیرد، بیان کرد: متأسفانه در چند سال گذشته مدیرکل‌هایی که به همدان آمده‌اند، براساس شایستگی نبوده و فقط با رابطه این انتصابات صورت گرفته و در نهایت ورزش استان همدان متضرر شده است.

علی ثقفی افزود: مدیرکل‌هایی که برای همدان انتخاب شده‌اند در چند ساله گذشته انتخاب مدیران بدون رزومه و داشتن سابقه شاخص مدیریتی بوده است.

همدان آزمایشگاه مدیران بی تجربه است

وی با بیان اینکه همدان به سکوی پرتاب مدیران بی تجربه تبدیل شده است، بیان کرد: مدیران بی تجربه بدون آگاهی از وضعیت ورزش استان و سابقه قابل توجه مدیریتی برای همدان انتخاب می‌شوند و در نهایت با یک رزومه بدون کوچک‌ترین آسیبی از همدان می‌روند.

ثقفی خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و استاندار نباید در چنین شرایطی سکوت کنند.

وی با بیان اینکه هیئت‌های ورزشی از نظر مالی شرایط خوبی ندارند، بیان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان حمایت خاصی از هیئت‌های ورزشی ندارد که موجب تنزل جایگاه ورزش این استان شده است.

رئیس سابق هیئت دوچرخه سواری استان همدان با بیان اینکه بار اصلی ورزش به دوش هیئت‌های ورزشی است، بیان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عملکرد هیئت‌های ورزشی بدون هیچ حمایتی رزومه می‌کند و برای وزارت ورزش می‌فرستد.

وی افزود: بسیاری از رؤسای هیئت‌های ورزشی استان از جیب خود برای مدیریت ورزش هزینه می‌کنند بنده از سال ۹۶ تا به امروز بیش از ۱۲ میلیون از اداره کل ورزش طلب دارم و این وضعیت ورزش استان همدان است.

روزهای سختی را همراه با ویروس کرونا در ورزش پرافتخار دیار هگمتانه سپری می‌کنیم که امیدواریم انتخابات ریاست جمهوری نقطه عطفی برای تغییر در وزارت ورزش و دستگاه ورزش استان همدان باشد.

از سویی نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز باید جلسه اضطراری برای بررسی مشکلات ورزش استان همدان تشکیل بدهند، چون ادامه این روند از شدت یافتن مشکلات ماحصلی برای ورزش دیار هگمتانه نخواهد داشت.