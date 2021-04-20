«غذا سلامت زندگی» را از رادیو دنبال کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو سلامت، برنامه رادیویی «غذا سلامت زندگی» کاری از گروه تغذیه و سلامت شبکه رادیویی سلامت است که از شنبه تا سه شنبه از ساعت ۱۳:۳۰ پخش می شود که روزهای زوج به موضوع تغذیه اختصاص دارد و روزهای فرد به صنایع غذایی می پردازد. در این برنامه که کارشناس محور است دکترای تغذیه که عضو هیات علمی دانشگاه هستند، حضور دارند و درباره مباحث مختلف تغذیه و سلامتی صحبت می کنند.

همچنین در این برنامه فواید ویتامین ها، طریقه نگهداری مواد غذایی و ... هم آموزش داده می شود. در واقع برنامه با محوریت آموزش به شنوندگان روانه آنتن می شود. بخشی از برنامه «غذا سلامت زندگی» به گزارش های مردمی اختصاص دارد و کارشناسان به سوالات مردم پاسخ می دهد.

این برنامه رادیویی به گفته تهیه کننده در ایام ماه رمضان با محوریت تغذیه و سلامتی در این ایام پخش می شود و روز شنبه چهارم اردیبهشت به این موضوع می پردازد که روزه داران با وجود ویروس مخوف کرونا باید چه مواردی را در تغذیه رعایت کنند. در این برنامه منصور رضایی توضیحات لازم را برای شنوندگان ارائه می کند.

سردبیر برنامه محمدرضا عفیفی، گوینده ندا خواجه نوری و گزارشگر ملیحه کیان است.