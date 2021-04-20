تاثیر احداث موزه آجر بر تقویت هویت فرهنگی تاریخی منطقه 19

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک شهردار منطقه ۱۹ با مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران پیرامون بررسی مراحل اجرایی پروژه احداث موزه آجر در این منطقه برگزار شد.

علی توکلی شهردار منطقه ۱۹ بر استفاده از ظرفیت‌های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی با رویکرد فرهنگی اجتماعی تأکید کرد.

وی طرح احداث موزه آجر در این منطقه را از جمله پروژه‌های فرهنگی این منطقه دانست که توسط شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به عنوان مشاور طرح در حال اجرا است.

به گفته توکلی این طرح ملی ضمن ارتقای ظرفیت سرمایه گذاری در این منطقه، تأثیرات بسزایی نیز در حفظ و تقویت هویت فرهنگی تاریخی منطقه و افزایش احساس تعلق شهروندان بویژه در محلات دولتخواه و شهید کاظمی خواهد داشت.

در این نشست کسری حسنی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران نیز در خصوص مطالعات صورت گرفته، مراحل کار و راهکارهای لازم برای اجرای طرح موزه آجر در این منطقه مطالبی را مطرح کرد.