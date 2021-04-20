به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «لمس مرگ» به کارگردانی فرشاد یحیایی آماده نمایش شده است و پنجشنبه دوم اردیبهشت ساعت ۲۳ در شبکه های اجتماعی سازمان اوج منتشر خواهد شد و در روزهای آتی از شبکه های صدا و سیما پخش خواهد شد.

«لمس مرگ» گوشه ای از تلاش های کارکنان سازمان بهشت زهرا (س) در تغسیل و تدفین متوفیان کرونایی را به تصویر می کشد. افرادی که بدون ترس از ابتلا به بیماری برای حفظ عزت و شرافت، پیکر متوفیان کرونایی را به خاک می‌سپارند.

عوامل مستند «لمس مرگ» عبارتند از: تهیه کننده: محمدعلی فیض اله زاده، کارگردان: فرشاد یحیایی، مدیر تولید: حسین ابوالمعالی، راوی: علی اوسیوند، نویسنده: زینب جعفری، گفتار متن: وحید زارع سهیلی، تدوین: فرشاد یحیایی، سید مرتضی خلیلپور، اصلاح رنگ و نور: سید مرتضی خلیل‌پور، گرافیک: سید پوریا علوی، تصویربرداران: مهرداد محمدی، فرشاد یحیایی، صدابردار: ابوالفضل قلیزاده، تنظیم صدا: مرتضی پرهیزگار، هماهنگی: رضا پورناصرانی و مجری طرح: مرکز آفرینش های بسیج استان تهران.