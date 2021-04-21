گردشگری آبی در گلستان رونق می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن حسینی اظهار کرد: یکی از اقدامات شرکت آب منطقه ای استان در سال ۱۳۹۹ فراخوان گردشگری ۲۸ نقطه از سدها و تاسیسات آبی استان بوده که ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران دارد.

وی افزود: در نهایت در پنج نقطه، سرمایه گذارانی اعلام آمادگی کرده و در حال گذراندن مراحل قانونی و اداری است که امیدوار هستیم با تسریع در روند کار در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: مطالعه مکان یابی احداث نیروگاه های برقابی در ۱۰۰ نقطه از استان که در سال گذشته به عنوان ایده مطرح شد و دفتر فنی شرکت در حال نوشتن شرح خدمات و در نهایت گرفتن مشاور برای مطالعات این طرح است.

وی افزود: این نیروگاه ها در صورت اجرا ضمن تولید برق به میزان حدود ۱۰ مگاوات در هر نقطه هم می توانند برق تولیدی بخشی از استان را تامین و همچنین نیاز به خطوط انتقال فشار قوی ندارند.

حسینی بیان کرد: اجرای پنل های خورشیدی بر روی مخازن سدها که هم می تواند به تامین برق استان کمک کرده و هم به لحاظ صرفه اقتصادی مفید است.

وی افزود: انتقال آب صنعت از دیگر موضوعاتی است که از سال گذشته پیگیر آن هستیم و در صدد هستیم این موارد و موضوعات توسط استانداری برای جذب سرمایه گذاران مطرح شود تا در افکار سرمایه گذاران در استان ثبت شود و در حال بکارگیری مشاور برای مطالعه آن هستیم.