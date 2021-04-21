پرهیز از دورهمی ها ومحدود کردن اجتماعات بیشترین سهم در کاهش کرونا

آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره از آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان گیلان، گفت: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۲۲۰ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های استان گیلان بستری شده‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: در همین مدت ۴۵۰ بیمار نیز به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه در مجموع نیز همچنان تعداد بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی استان گیلان بیش از هزار بیمار است، اضافه کرد: ۱۲۰ نفر در وضعیت وخیم این بیماری قرار داشته و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

حیدرزاده در ادامه با تاکید بر اینکه همچنان استان گیلان در وضعیت قرمز کرونایی به سر می‌برد، تصریح کرد: نیازمند یک عزم جدی و هماهنگی جهت مقابله با این بیماری هستیم.

وی همچنین به آخرین نتایج و بررسی‌های جهانی برای مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: محدود کردن اجتماعات کوچک و پرهیز از برگزاری دورهمی های خانوادگی بیشترین تأثیر را در کاهش سرایت عمومی کرونا دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از شهروندان خواست ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی از حضور در دورهمی های خانوادگی پرهیز کنند و در موارد غیر ضروری از منازل خود خارج نشوند.