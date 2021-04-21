به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب،‌ نشست نقد و بررسی کتاب «تاریخ فلسفه معاصر غرب» نوشته بهمن پازوکی روز سه‌شنبه ۷ اردیبهشت با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ناشر این‌کتاب در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

تاریخ فلسفه‌ معاصر، تاریخ جریان‌های فلسفی متعدّد است. کثرت جریان‌ها و موضوعات فلسفی یکی از اوصاف بارز فلسفه در دوران معاصر است. در گذشته، سالیان دراز طول می‌کشید تا جریان‌ها و مکاتب فلسفی شکل گیرند. این‌شکل‌گیری، چنانچه پذیرش آراء افلاطون و ارسطو را در نظر گیریم، بعضاً حتی به بیش از هزار سال نیز رسیده است. اندیشه‌ افلاطون به‌واسطه‌ نوافلاطونیان ادامه پیدا کرد و در قرن ۱۱ میلادی با کشف آثار اصلی افلاطون مجدداً احیا شد و در قرن‌های ۱۴ و ۱۵ میلادی با قول به اصالت اسم (Nominalismus) از نو زاده شد.

به‌همین ‌ترتیب، مسلمانان و مسیحیان در قرن ۱۳ میلادی با کشف آثار اصلی ارسطو و تفاسیر خود بر آنها باعث تجدید حیات و شکوفایی آن شدند. امّا وضعیت در مورد فلسفه‌های قرن بیستم به‌گونه‌ای دیگر است؛ به‌طوری‌که جریان‌های فلسفی زودبه‌زود و به فاصله‌ ۱۰ تا ۲۰ سال جای خود را به دیگر جریان‌ها می‌دهند.

منظور از «فلسفه‌ معاصر» در عنوان کتاب «تاریخ فلسفه معاصر غرب»، فلسفه‌ قرن بیستم است؛ با یک استثناء و آن هم کی‌یرکگور که به قرن نوزدهم تعلق دارد؛ اما شرح اندیشه‌اش به لحاظ تأثیر بسزایی که در فلسفه‌ معاصر به‌طور کل در اندیشه هایدگر و یاسپرس به‌طور خاص داشته است.

نشست نقد و بررسی این‌کتاب با حضور امیراحسان کرباسی‌زاده، احمد رجبی و بهمن پازوکی نویسنده اثر همراه است.

این‌برنامه روز سه‌شنبه ۷ اردیبهشت از ساعت ۱۱ در مرکز فرهنگی شهر کتاب ب به‌طور زنده از حساب کاربری اینستاگرام این‌مرکز به‌نشانی ketabofarhang، کانال تلگرام آن به‌نشانی bookcitycc و صفحه‌ی این مرکز در سایت آپارات پخش می‌شود.