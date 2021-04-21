به گزارش خبرنگار مهر، در حساسترین بازی امشب لیگ قهرمانان آسیا، استقلال و الدحیل از گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا در جده به مصاف هم میروند. این دیدار در حالی برگزار میشود که در مرکز زمین هر یک از دو تیم، دو بازیکن کلیدی بازی میکنند که در دو فصل گذشته، زوج ثابتی برای هم در خط میانی استقلال بودند.
اگر امروز علی کریمی مهمترین بازیکن تیم الدحیل است و قرار است با همبازیان سابقش در استقلال دیدار کند، مسعود ریگی نیز شرایطی فوقالعاده را در استقلال تجربه میکند و تبدیل به یکی از بازیکنان کلیدی این تیم شده است؛ و شاید مقایسه آمار عملکرد این دو در لیگ آسیا خالی از لطف نباشد.
مسعود ریگی با ۹۵ پاس با دقت ۹۵ درصد، پاسورترین بازیکن در آسیا شناخته میشود و از این نظر بهترین عملکرد را دارد. این در حالی است که علی کریمی با ۷۴ پاس با دقت ۹۲ درصد، فاصله نسبتاً زیادی با مسعود ریگی دارد. از این تعداد پاس، علی کریمی ۵ و مسعود ریگی ۴ پاس کلیدی و مهم داشتهاند.
پای هیچیک از بازیکنان دو تیم به گل باز نشده است، اما علی کریمی یک بار موفق به ارسال پاس منجر به گل شده و مسعود ریگی به جز گلزنی، هنوز پاس گل را هم تجربه نکرده است. علی کریمی در دو بازی گذشته ۳ و مسعود ریگی ۲ دریبل موفق داشتهاند و در این آیتم، کریمی از همتای استقلالیاش پیش است.
هر یک از بازیکن دو بار دفع توپ داشتهاند و مسعود ریگی ۳ بار موفق شده پاسهای بازیکنان مقابل را دفع کند، در حالی که علی کریمی هنوز در این آیتم موفق نبوده است. علی کریمی ۶ و مسعود ریگی ۵ بار در دوئلهای تک به تک موفق عمل کردهاند. مسعود ریگی ۴ و علی کریمی ۲ بار در دو بازی گذشته با موفقیت اقدام به تکل کردهاند.
مقایسه آمار این دو بازیکن نشان میدهد با اینکه هر یک از آنها محور خطوط میانی تیم شان به حساب میآیند، اما مسعود ریگی در کارهای دفاعی و علی کریمی در کارهای تهاجمی نقش مهمتری در تیم شان داشتهاند.
جدول مقایسه عملکرد مسعود ریگی و علی کریمی
|آیتم
|ریگی
|کریمی
|پاس صحیح
|۹۵
|۷۴
|دقت در پاس
|%۹۵
|%۹۲
|پاس کیدی
|۴
|۵
|پاس گل
|۰
|۱
|دریبل موفق
|۲
|۳
|دفع توپ
|۲
|۲
|قطع حمله
|۳
|۰
|دوئل موفق
|۵
|۶
|تکل موفق
|۴
|۲
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