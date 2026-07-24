به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی اربابی در خطبههای نماز جمعه این هفته بنجار، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا زمینهساز اصلاح اعمال و آمرزش گناهان است و انسان را به سخن گفتن بر پایه صداقت، ادب، انصاف و پرهیز از غیبت، تهمت و تحقیر دیگران هدایت میکند.
وی افزود: اعمال انسان همواره با کاستیهایی همراه است و قرآن کریم، تقوا را راه اصلاح این کاستیها و زمینه بهرهمندی از رحمت و مغفرت الهی معرفی کرده است.
امام جمعه بنجار با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت عمار یاسر، گفت: برجستهترین ویژگی عمار، بصیرت و بصیرتافزایی بود. او علاوه بر شناخت مسیر حق، دیگران را نیز به این راه هدایت کرد و از همین رو در تاریخ اسلام به عنوان نماد بصیرت شناخته میشود.
وی ادامه داد: جایگاه عمار نزد امیرالمؤمنین(ع) چنان والا بود که خبر شهادتش موجب اندوه عمیق آن حضرت شد و این نشاندهنده ارزش والای استقامت در مسیر ولایت و حق است.
اربابی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره حضور مردم در عرصههای مختلف، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب از این حضور با عنوان «حضور عمارگونه» یاد کردهاند؛ زیرا ملت ایران همچون عمار، بر مدار حق ایستاده و برای دفاع از اسلام، حمایت از مظلومان و مقابله با ظلم، همواره در میدان حضور دارد.
وی افزود: ملت ایران با فرهنگ ایثار، مقاومت و تقدیم شهدا، وفاداری خود را به ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی به اثبات رسانده و امروز جمهوری اسلامی به الگویی الهامبخش برای ملتهای آزاده جهان تبدیل شده است.
نماز جمعه؛ محور وحدت و آرامش جامعه
امام جمعه بنجار با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت آیتالله طالقانی، نماز جمعه را از بزرگترین نعمتهای الهی دانست و گفت: در روایات از این فریضه به عنوان «حج فقرا» یاد شده است.
وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: خداوند آرامش دلها را در گرو یاد خود قرار داده و نماز جمعه را یکی از روشنترین جلوههای ذکر الهی معرفی کرده است؛ از اینرو این فریضه نقش مهمی در تقویت ایمان، وحدت و آرامش جامعه اسلامی دارد.
اربابی با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، از زائران خواست با برنامهریزی مناسب راهی این سفر معنوی شوند و گفت: با توجه به شرایط منطقه، شایسته است زائران مدت سفر خود را مدیریت کنند تا در صورت نیاز، امکان حضور و ایفای نقش در صحنههای مختلف کشور نیز فراهم باشد.
وی افزود: اربعین امسال فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای عاشورا، حمایت از مظلومان و تقویت روحیه ظلمستیزی است و زائران باید با معرفت و بصیرت در این مسیر گام بردارند.
ملت ایران از آرمانهای خود عقبنشینی نمیکند
امام جمعه بنجار در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: دشمنان پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود، به دنبال فرسایشی کردن تقابل با جمهوری اسلامی هستند، اما ملت ایران با اقتدار از کشور، انقلاب و ارزشهای اسلامی دفاع خواهد کرد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی خود قاطعانه عمل میکند و هر کشوری که امکانات یا سرزمین خود را در اختیار دشمنان ایران قرار دهد، باید مسئولیت اقدامات خود را نیز بپذیرد.
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