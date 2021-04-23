راهکار مالدیو برای رونق گردشگری در ایام کرونا

خبرگزاری مهر_گروه جامعه: کشور مالدیو ایالت مجمع الجزایر در جنوب آسیا است که شدیداً به صنعت گردشگری خود وابسته است و حدود ۶۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم از بخش گردشگری به دست می‌آید.

مالدیو طبق برنامه‌ریزی های خود، باید در سال ۲۰۲۱ یک و نیم میلیون گردشگر ورودی می‌داشت اما از اول آوریل این کشور میزبان تنها ۳۵۰ هزار گردشگر بوده است.

پس از شیوع ویروس کرونا و ضربه‌ای که به صنعت گردشگری این کشور وارد شد؛ دولت مالدیو در تلاش است تا صنعت گردشگری این کشور را دوباره رونق دهد. به همین دلیل برای ایجاد اطمینان خاطر مسافران و مردم این کشور، راهکاری را در پیش گرفته است.

این کشور از ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ طرح واکسن همگانی کرونا را برای کادر پزشکی و کارمندان گردشگری در فرودگاه‌ها، ریزورت ها و کشتی‌های سافاری آغاز کرد. تا کنون ۵ هزار نفر واکسن دوز اول را دریافت کرده‌اند. افرادی که در اولویت گرفتن واکسن بوده‌اند تقریباً ۹۰ درصد افراد مرتبط با صنعت گردشگری را تشکیل می‌داده‌اند.

در این باره عبدالله ماسوم وزیر گردشگری مالدیو در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNBC گفته که این طرح به صورت رایگان و برای اطمینان خاطر کارمندان و سایر کسب و کارهای مرتبط با گردشگری مالدیو انجام می‌شود. این طرح اول در ماله پایتخت مالدیو اجرا شده و سپس به ترتیب موقعیت مکانی، سایر کارمندان ریزورت ها در جزایر مسکونی واکسینه می‌شوند.

وزیر گردشگری مالدیو گفته؛ استراتژی «3V» که گردشگران را به بازدید ، واکسیناسیون و تعطیلات (visit, vaccinate, and vacation) ترغیب می‌کند ، راهی مبتکرانه برای سفر به مالدیو خواهد بود. در حقیقت ارائه واکسن کرونا به مسافران در بدو ورود مسافران به مرزهای مالدیو انجام خواهد گرفت.

این کشور همچنین با همکاری شرکت‌های کشتی رانی اقدام به واکسیناسیون و راه اندازی شناورهای تست کرونا برای کارکنان کشتی‌های کروز و سافاری کرده است به این ترتیب این افراد دیگر نیازی به ماندن در قرنطینه ندارند.

این کشور تا کنون از کشورهای هند و چین و همچنین برنامه توزیع عادلانه واکسن به نام کوواکس، واکسن‌های مورد نیاز خود را تأمین کرده است. هر چند که وزیر گردشگری این کشور گفته در تأمین واکسن گردشگران مشکلی نخواهند داشت اما نگفته که آیا گردشگران موظف به پرداخت هزینه واکسن هستند یا نه ولی گفت که این مسئله خیلی مهم نیست.

البته در این میان سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده به دلیل کمبود جهانی واکسن از برنامه‌هایی که دوزهای مهم واکسن را برای سفرهای اوقات فراغت اختصاص می‌دهد پشتیبانی نمی‌کند.

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، مالدیو از ابتدای شیوع همه‌گیری ویروس، ۲۵ هزار مورد تأیید شده ویروس کرونا و ۶۷ مورد مرگ را ثبت کرده است.

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها نیز این کشور را در گروه پرخطرترین کشورها در سطح ۴ تعیین کرده و به مسافران توصیه شده از همه سفرها به مالدیو پرهیز کنند.