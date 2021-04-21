راهنمای خرید ساعت مچی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ساعت مچی از اکسسوری هایی بوده که همیشه محبوب بوده و هست؛ از یک فرد عادی تا یک شخص محبوب و معروف گرفته، هر شخصی علاقه‌ای خاص به ساعت مچی دارد و حتی یک سری از افراد کلکسیون ساعت دارند و از مهمانی تا جلسات کاری ساعت خاصی را به دست می‌بندند.

اما همیشه هنگام خرید ساعت مچی سردرگمی‌هایی برای همه پیش می‌آید که چه ساعتی مناسب بوده یا چه مدل ساعتی را خریداری کنند. در ادامه قصد داریم نکاتی را ذکر کنیم که هنگام خرید ساعت می‌تواند برای شما مفید باشد، با ما همراه باشید.

خرید ساعت مردانه

اکثر آقایان به اندازه خانم‌ها وسواس در خرید ندارند و خیلی راحت تر می‌توانند خرید کنند. اما لازم است هنگام خرید ساعت به نکاتی مانند نوع پوشش، بودجه، برند ساعت توجه و بهترین ساعتی را که مدنظرشان است خریداری کنند.

هنگام خرید ساعت مردانه به تیپ شخصیتی خود حتماً توجه کنید، اگر تیپ اسپرت دارید ساعت‌های اسپرت مانند پورشه دیزاین، رولکس های دیتونا و دیزل می‌تواند برایتان مناسب باشد؛ اگر تیپی کلاسیک دارید و ساعت را برای محل کار و جلسات کاری به دست می‌بندید ساعت‌های امگا و هابلوت گزینه‌های خوبی هستند.

خرید ساعت زنانه

هنگام خرید ساعت زنانه به نوع پوشش، موقعیت، سن خود و مدل برند ساعت حتماً دقت کنید. اگر نوع پوشش و موقعیت شما حالت رسمی دارد و ساعت مچی را در محل کار به دست می‌بندید از ساعت‌هایی با صفحه نمایش بزرگ‌تر و اگر در مهمانی‌ها ساعت را به دست می‌بندید از ساعت‌هایی که صفحه نمایش کوچیک و بند ظریف مانند ساعت‌های رولکس دیتجاست و امگا کانستلیشن استفاده کنید.

اگر سن پایینی دارید ساعت‌های صفحه مربعی و قاب بزرگ می‌تواند برایتان مناسب باشد. در سنین میانسالی ساعت‌هایی با بند استیل نقره‌ای و طلایی و صفحه کوچک و اگر در سن کهنسالی هستید ساعت‌های بند چرم و کلاسیک انتخاب مناسبی می‌باشند.

انواع ساعت مچی

ساعت‌های مچی به سه دسته آنالوگ، دیجیتال و آنالوگ دیجیتال دسته بندی می‌شوند.

ساعت مچی آنالوگ:

ساعتی است که صفحه نمایش آن را عقربه‌های ساعت، زمان و ثانیه شمار تشکیل می‌دهند و برای استفاده روزمره و مشاغل رسمی بیشتر کاربرد دارند.

ساعت مچی دیجیتال:

ساعتی است که برعکس ساعت آنالوگ، زمان را بصورت اعداد در صفحه led یا lcd ساعت نشان می‌دهد و بیشتر به صورت خودمانی و غیر رسمی استفاده می‌شود.

ساعت مچی آنالوگ / دیجیتال:

این مدل ساعت‌ها در صفحه خود هم از عقربه هم از اعداد برای نمایش زمان استفاده می‌کنند. این مدل ساعت‌ها را بیشتر بصورت روزمره و در محل‌های غیر رسمی استفاده می‌کنند.

قیمت ساعت مچی

قیمت ساعت مچی را معمولاً بر اساس نوع برند، استایل و متریال به کار رفته در بدنه ساعت می‌توان حدس زد. در ساعت‌های اورجینال و اصلی معمولاً از طلا و چرم های درجه یک در بند ساعت‌ها استفاده می‌شود که بدون شک این مدل ساعت‌ها قیمت بالایی نیز دارند. در ساعت‌های ارزان قیمت از بندهای پلاستیکی یا رابر استفاده می‌کنند. قاب ساعت‌های گران و ارزان نیز به ترتیب از طلا، نقره، تیتانیوم و استیل‌های ۳۱۶ ساخته می‌شود.

در ساعت‌های کپی نیز ساعتی که از بند و قاب استیل ۳۱۶ ساخته شده باشد قیمت بالاتری دارد مانند ساعت‌های رولکس و امگاهای اسپید مستر که قیمت بالاتری دارند. البته در نظر داشته باشید که هر استیلی از نوع ۳۱۶ نبوده و جنس درجه یکی ندارد.

انواع موتور ساعت مچی

ساعت‌های مچی دارای موتور باطری، اتوماتیک و کوکی می‌باشند که هر مدل می‌تواند مزیت یا نقص‌های خودش را داشته باشد.

در ساعت‌های باطری که ارزان‌ترین مدل‌های ساعت مچی می‌باشند منبع قدرت ساعت را باطری ساعت تأمین می‌کند. مدل‌های باطری نسبت به جنس باطری یک الی دوسال عمر می‌کنند و بعد از آن باید باطری را تعویض کنید.

در ساعت‌های اتوماتیک و کوکی ساعت شما نیازی به باطری ندارد و ساعت با حرکت دست شما کار می‌کند و اگر مدت زیادی بین ۲۴ الی ۳۶ ساعت در مکانی ساکن بماند باید دوباره کوک شود تا کار کند. لازم به ذکر است که در مدل‌های کپی و فیک ساعت‌های اتوماتیک در برابر ضربه‌های محکم مقاومت کمتری دارند و باید بخوبی مراقب این ساعت‌ها باشید. البته اکثر ساعت‌های اتوماتیک کیفیت بالایی داشته و به مدل‌های اورجینال شباهت بالایی دارند. به همین دلیل قیمت بالاتری نیز دارند.

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