احمد شریف عضو جبهه اصلاحات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار خبری مبنی بر حذف عارف از عرصه انتخابات، گفت: بعید می‌دانم این اخبار صحت داشته باشد. تاکنون چنین موردی سابقه نداشته و هنوز اصلاحات در مورد مصادیق کاندیداها به توافق نرسیده است تا درباره حضور یا عدم حضور عارف تصمیمی اتخاذ شود.

وی افزود: البته اخبار حاکی از آن است که عارف جلسات خود را مرتب تشکیل می‌دهد و در حال فعالیت است، بنابراین نشانه‌ای از کناره‌گیری او نیست و نمود بیرونی برای این اخبار وجود ندارد.

عضو جبهه اصلاحات ایران با بیان اینکه در نهاد اجماع‌ساز هنوز تصمیمات نهایی درباره مصادیق احتمالی اصلاحات برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ اتخاذ نشده است، بیان کرد: انتخابات ریاست‌جمهوری، عرصه رقابت ژنرال‌های جریان‌های سیاسی است، بنابراین بعید است افراد ناشناخته به عنوان کاندیدا معرفی شوند. کسانی که داعیه حضور در انتخابات را دارند، افرادی هستند که سرشناس هستند و تا کنون تمایل آنها برای اعلام نامزدی دیده شده است.

شریف در پاسخ به این سوال که چه کسانی احتمال بیشتری برای حضور در صحنه انتخابات از سوی جریان اصلاحات را دارند، افزود: با توجه به آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم، جهانگیری، محسن هاشمی، پزشکیان، عارف، رهامی، کواکبیان و البته محمدجواد ظریف از جمله کسانی هستند که احتمال حضورشان قوی‌تر به نظر می‌رسد. به غیر از «ظریف» که اعلام کرده، فعلاً تصمیمی برای حضور در انتخابات ندارد بقیه اسامی آمادگی خود را برای حضور در انتخابات اعلام کرده‌اند.

وی روشن شدن ساز و کار تعیین کاندیدای نهایی در نهاد اجماع‌ساز را عامل شفافیت بیشتر شرایط انتخابات برشمرد و تشریح کرد: به زودی مشخص خواهد شد که کاندیداهای اصلی اصلاحات قبل از ثبت‌نام یا بعد از ثبت‌نام مشخص می‌شوند. اگر کاندیداها قبل از ثبت‌نام مشخص شوند، باید دو سوم از آرای ۴۶ نفر عضو نهاد اجماع‌ساز را به دست بیاورند. با توجه به احتمال رای نیاوردن برخی از گزینه‌ها، ممکن است مسیر برخی از این افراد برای ادامه حضور در این کارزار تغییر کند.

دبیرکل حزب همبستگی دانش آموختگان ایران حضور علی لاریجانی به عنوان نامزد جبهه اصلاحات را تکذیب کرد و گفت: کسانی که لاریجانی را نامزد جبهه اصلاحات بدانند، اصلاح‌طلب نیستند. بارها تکرار شده است که تا به امروز حضور لاریجانی به عنوان کاندیدای اصلاحات منتفی است، نه لاریجانی اصلاح‌طلب است و نه اصلاحات او را از جناح خود می‌داند.

شریف اضافه کرد: علی لاریجانی خوش‌بینانه شاید کاندیدای اعتدال‌گرایان باشد. از آنجا که لاریجانی علی‌رغم مواضع اصلاح‌طلبانه سال‌های اخیرش، در راستای حضور در جریان اصلاحات تعهدی ندارد و علاقه‌مندی خاصی نشان نداده، بنابراین نمی‌شود این موضوع را به اجبار مطرح کرد.

وی با بیان اینکه بهتر است هر جریان نامزد خود را از بدنه خود انتخاب کند، تاکید کرد: با توجه به تجربه ائتلاف اخیر اصلاحات با اعتدال گرایان در سال‌های ۹۲ و ۹۶ ونتایج ناشی از این ائتلاف، می‌توان گفت در کشور ایران چیزی به اسم دولت ائتلافی خیلی جواب نمی‌دهد.

عضو جبهه اصلاحات ایران افزود: در دولت ائتلافی مسئولیت‌ها به صورت نامتقارن به عهده افراد گذاشته می‌شود و جریان‌های سیاسی متبوع هم پاسخگوی این موضوع نیستند.

شریف گفت: برای مثال علی مطهری به احتمال زیاد اگر به انتخابات ورود کند، به صورت مستقل وارد خواهد شد. لاریجانی هم می‌تواند با حمایت اعتدال گرایان و یا به صورت مستقل وارد کارزار انتخابات شود.