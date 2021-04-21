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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۰۳

با حضور وزیر راه و شهرسازی؛

سومین گذرگاه مرزی ایران و پاکستان در «پیشین» افتتاح شد

سومین گذرگاه مرزی ایران و پاکستان در «پیشین» افتتاح شد

زاهدان - سومین گذرگاه رسمی ایران و پاکستان با حضور وزیر راه و شهرسازی و مقامات پاکستانی در مرز «پیشین» شهرستان «راسک» واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین گذرگاه رسمی ایران و پاکستان صبح امروز با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و مقامات پاکستانی در مرز «پیشین» شهرستان «راسک» واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد.

در این مراسم علاوه بر وزیر راه و شهرسازی، رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقاماتی از کشور پاکستان حضور داشتند.

گفتنی است، گذرگاه مرزی «پیشین» پس از دو گذرگاه «میرجاوه» و «جالق» در شهرستان سراوان سومین گذرگاه رسمی ایران و پاکستان جهت تردد میان دو کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 5194556

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