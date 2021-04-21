دشمنان بدانند راه «سردار حق بین» ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز دولتی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم وداع با پیکر سردار «محمد علی حق بین» ضمن تسلیت شهادت ایشان، اظهار کرد: سردار حق بین عمری برای ارتقای پرچم جمهوری اسلامی جنگید و مبارزه کرد.

فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان افزود: سردار حق بین به عنوان یکی از پرافتخارترین فرماندهان مدافعان حرم باعث سرافرازی و الگوی جوانان گیلانی است.

وی با تاکید بر اینکه نسل آینده به وجود «سردار حق بین» افتخار می‌کند، ادامه داد: تمام سعی ما بر این است که راه این مرد بزرگ و مجاهد را ادامه دهیم.

سرهنگ دولتی خطاب به دشمنان و مستکبران، گفت: هر پرچمی که از دست توانای سرداری بیفتد، سرباز و سرداری دیگر آن را بلند خواهد کرد.

گفتنی است؛ که مراسم تشییع پیکر «سردار حق‌بین» ساعت ۹ صبح فردا در زادگاهش شهرستان لنگرود به صورت خودرویی و با حضور همرزمان، خانواده شده و دوستدارانش برگزار می‌شود.