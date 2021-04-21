اوکراین و ناتو اقداماتی که سبب افزایش تنش ها می شود انجام ندهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «پیتر لیچف» مدیر بخش سازمان های بین المللی وزارت خارجه روسیه، با اعلام اینکه اوکراین و ناتو نباید به اقداماتی دست بزنند که سبب گسترش تنش ها در منطقه شود، گفت: مسکو فعلاً برنامه ای برای تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره دونباس ندارد.

وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی روسیه بیشتر بر تحولات میدانی متمرکز خواهد شد و پیوسته از کی یف و شرکای آن در ناتو می خواهد تا از هرگونه اقدامی که منجر به تشدید اوضاع منطقه ای می شود خودداری کنند.

به گفته این دیپلمات روس، کی یف و ناتو فعالیت تبلیغی روس هراسی را ادامه داده و اقدامات نظامی خود را نیز متوقف نمی کنند.

پیش از این «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در خصوص «اقدامات تحریک‌ آمیز» آمریکا و ناتو در مرزهای هوایی و دریایی کشورش در دریای سیاه هشدار داده بود.

وزیر دفاع روسیه در این خصوص گفته بود: وضعیت به دلیل تلاش‌های برخی کشورها جهت افزایش حضور نظامی‌شان در نزدیکی مرزهای روسیه کماکان پیچیده است.

شویگو تأکید کرد دولت اوکراین هنوز به دنبال بی‌ثبات کردن اوضاع در منطقه دونباس، واقع در شرق اوکراین است.

روز دوشنبه نیز «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین بیش از ۱۵۰ هزار نیروی نظامی مستقر کرده که این امر، خطر رویارویی نظامی میان دو کشور روسیه و اوکراین را به شدت افزایش می‌دهد.

البته روسیه بارها تاکید کرده که حضور نظامی در مرز اوکراین جنبه دفاعی دارد و واکنشی است به تشدید تنش دولت کی یف با جدایی طلبان شرق اوکراین که امنیت مرزی را به مخاطره انداخته است.