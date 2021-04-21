منابع مالی سد هراز تامین می شود/ خشکسالی در ایران جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از سد مخزنی هراز در شهرستان آمل، از پیش بینی منابع لازم اعتبار در دولت برای تسریع و شتاب بخشی به روند ساخت سد هراز با هدف جبران کمبود آب در شهرهای مرکزی مازندران خبر داد.

وی گفت: سازمان مدیریت بحران کشور سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل جاده جایگزین سد هراز کمک مالی کرده و امسال هم با توجه به ردیف اعتباری که دولت در این طرح مهم ملی دارد، به صورت ویژه بررسی خواهد کرد تا از محل فروش ماده (۵۶) یا منابع دیگر اعتبارهای جدیدی را اختصاص دهد.

وی افزود: سد هراز با توجه به قابلیت‌های بالایی که در تأمین آب شرب ونیز کشاورزی بیش از ۵ شهرستان مرکزی مازندران در کاهش بحران و مدیریت مصرف آب در این خطه دارای اهمیت زیادی است.

خشکسالی درسال ۱۴۰۰ جدی است

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، با بیان اینکه تغییر اقلیمی که اکنون در کل دنیا رخ داده، تأثیرات آن بر کشور ما نیز بسیار زیاد بوده است، گفت، در چند سال گذشته ایران یک دوره حدود ۱۷ تا ۱۸ ساله خشکسالی را پشت سر گذاشته بود و سال ۹۸ با بارش‌های خوب باران و برف، دوره پرآب را پس از چند سال درکشور تجربه کرد.

نجار ادامه داد، متأسفانه از سال گذشته و بر پایه گزارش هواشناسی، تا الان به علت کاهش شدید بارندگی نسبت به سال قبل، خشکسالی قابل توجهی را در کشور خواهیم داشت و این مهم بسیار جدی هست.

وی در عین حال درخواست کرد که برای مدیریت منابع آبی در کشور برای مصارف شرب شهروندان ونیز کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی کشور مدیریت لازم از سوی مردم انجام شود.

سد مخزنی هراز بر روی رودخانه‌ای با همین نام در فاصله ۲۲ کیلومتری جنوب آمل در مسیر جاده هراز در حال ساخت است. ساخت این سد که از سال ۱۳۸۹ شروع شده از نوع خاکی با هسته رسی است که با افتتاح آن علاوه بر تأمین آب شرب حدود یک میلیون مشترک و تولید ۲۵ مگاوات برق، آب مورد نیاز حدود ۱۰۰ هزار هکتار از شالیزارهای ۵ شهرستان مرکزی مازندران نیز تأمین خواهد شد.