«بشار اسد» رسما نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «بشار اسد» رئیس جمهور فعلی سوریه امروز چهارشنبه برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ این کشور رسماً نامزد شد.

بر اساس این گزارش، «حموده صباغ» رئیس پارلمان سوریه در این خصوص گفت: پارلمان از سوی دادگاه عالی قانون اساسی مطلع شده است که بشار اسد رسماً برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سوریه درخواست نامزد شدن کرده است که این ششمین درخواست وی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه محسوب می‌شود.

پیش از این، رئیس پارلمان سوریه از مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ این کشور خبر داد و گفت: «طبق تصمیمی که اتخاذ شده است، انتخابات ریاست جمهوری سوریه در سال جاری در روز ۲۶ ماه مِی (۵ خردادماه) برگزار می‌گردد. این مقام سوری همچنین عنوان کرد که انتخابات برای سوری‌های مقیم خارج در تاریخ ۲۰ ماه مِی (۳۰ اردیبهشت ماه) برگزار می‌شود.

افزون بر این، رئیس پارلمان سوریه از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه خواست که درخواست نامزدی خود را از امروز دوشنبه ظرف ۱۰ روز تحویل دادگاه عالی قانون اساسی سوریه دهند و این مهلت چهارشنبه ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت‌ماه) به پایان خواهد رسید. انتخابات پیشین ریاست جمهوری سوریه در سال ۲۰۱۴ برگزار شد که طی آن «بشار اسد» با کسب بیش از ۹۰ درصد از آراء شرکت کنندگان به مدت ۷ سال در پست ریاست جمهوری ابقا شد.