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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۱۳

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه خبر داد؛

مشاهده گونه نادر زاغ سفید در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان کردستان

مشاهده گونه نادر زاغ سفید در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان کردستان

قروه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه از مشاهده گونه نادر و کمیاب زاغ سفید در حوزه استحفاظی منطقه بدر و پریشان خبر داد.

توفیق زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اولین بار در حوزه استحفاظی بدر و پریشان گونه‌ای کمیاب از زاغی سفید مبتلا به آلبینیسم مشاهده شد.

وی با بیان اینکه آلبینیسم نوعی جهش ژنتیکی است که به دلیل اختلال در تولید رنگدانه ها در بدن تولید می‌شود و در آن رنگ پرنده کاملاً سفید می‌شود؛ خاطرنشان کرد: این قطعه از پرندگان با وجود اینکه به ندرت مشاهده می‌شوند قابل ثبت، دیدنی و ارزشمند هستند.

وی افزود: زاغی ها پرندگانی از خانواده کلاغیان هستند و یکی از باهوش‌ترین جانوران به شمار می آیند؛ زاغی ها با نام زاغی اوراسیایی شناخته شده اند که نه فقط تنها پرنده، بلکه تنها جانور غیر پستانداری است که می‌تواند تصویر خود را در آینه تشخیص دهد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه اظهار داشت: زاغی پرنده‌ای است که محل زندگی آن بیشتر در اروپا، قسمت بزرگی از آسیا و شمال غرب آفریقا می‌باشد. طول بدن زاغی حدود ۴۰ تا ۵۱ سانتی‌متر است که بیش از نیمی از طول آن، دم بلند پرنده‌است. پرهای شانه، پهلوها و شکم آن سفید و بقیه پر و بالش سیاه با جلای آبی، سبز و ارغوانی است. همه‌چیزخوار است اما غذاهای گوشتی را بر تغذیه‌های گیاهی ترجیح می‌دهد.

کد مطلب 5194823

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