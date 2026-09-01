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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

قالیباف: اگر محاصره را تشدید کنند، حتماً پاسخ نظامی می‌دهیم

قالیباف: اگر محاصره را تشدید کنند، حتماً پاسخ نظامی می‌دهیم

رئیس مجلس با بیان اینکه محاصره دریایی در قوانین بین‌المللی، یک اقدام نظامی محسوب می‌شود، گفت: اگر دشمن محاصره را تشدید کند، حتماً پاسخ نظامی می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گزارشی خطاب به ملت ایران اظهار کرد: لازم دانستم گزارشی از آخرین وضعیت کشور و نکات مهمی را در چهار میدان نظامی، دیپلماسی، خدمت و خیابان به محضر شما مردم عزیزمان عرض کنم.

بازسازی و تقویت توان نظامی با سرعت بالایی در حال انجام است

وی افزود: در میدان نظامی، نیروهای ما برخلاف ادعاهای دشمن، الحمدلله فرآیند بازسازی و تقویت توان نظامی خودشان را به‌خوبی در حال انجام هستند و هم در حوزه بازسازی ادوات نظامی و هم در عرصه آفندی و پدافندی، به بهترین شکل کار را پیش می‌برند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دلیل روشن این موضوع این است که فناوری ما بومی است و جوانان مملکت هستند که کار را پیش می‌برند و دست نیاز به سمت دشمن ندارند. همه شما شاهد بودید که در هر دوره‌ای از جنگ، به‌ویژه در سه جنگ اخیر، ما در هر بخشی بهتر، دقیق‌تر و مؤثرتر از دوره قبل بودیم، جنگیدیم و این موضوع به‌وضوح روشن بود و ملت ما و دنیا آن را دیدند و هر دو بر آن صحه گذاشتند. نیروهای نظامی ما با تجارب دوره‌های جنگی، یک جهش قابل توجهی در کیفیت عمل خود داشتند.

قالیباف ادامه داد: اگر من بگویم در این ۱۵ ماه تقریباً گذشته که ما درگیر دو جنگ بودیم، به اندازه یک دهه پیشرفت و جهش در کار داشته باشیم، با اطلاعاتی که من دارم حرف گزافی نیست؛ این هم غیرت و برکت خون شهدا، به‌ویژه امام شهید ماست.

رئیس قوه مقننه با اشاره به ضرباتی که بعد از آتش‌بس و اجرای تفاهمنامه به پایگاه‌های آمریکایی در بخش‌های مختلف کشورهای مختلف زده شد، گفت: این ضربات در واقع یک معنای راهبردی داشت و دشمن را به این نتیجه رساند که دیگر نمی‌تواند جلوی موشک‌ها و قدرت آتش موشکی ما را بگیرد.

وی تصریح کرد: شما بارها دیدید که ده‌ها بار گفته‌اند ۹۰ درصد، ۸۰ درصد، ۷۰ درصد منهدم کردیم، ولی باز در مقابل هر عمل، عکس‌العمل شدیدتر دیده شد. این حاکی از همان است که آنها مسلط بر ما نیستند و ما میدان را به دست داریم و به همین علت هم هست که ما در عمل‌هایی که انجام می‌دهیم و در بعضی جاها عکس‌العمل‌هایی که به عملیات آنها انجام می‌دهیم، توانسته‌ایم بسیار مؤثر باشیم.

نیروهای مسلح لحظه‌ای را برای بازسازی و تقویت توان خود از دست نداده‌اند

قالیباف با بیان اینکه می‌خواهم نکته‌ای را به مردم عزیز و شریف‌مان بگویم و به دشمنان نیز این هشدار را بدهم، اظهار کرد: در هر دوره بعدی جنگ هم بدانیم که ما هم در بُعد کیفی و هم در بُعد کمی، در دقت، در ضربات و در طرح‌ریزی مسلط‌تریم.

وی ادامه داد: کما اینکه شما دیدید قدرت پدافندی شما، چه در بخش راداری و چه در بخش موشکی، در جنگ رمضان به مراتب آسیب‌پذیرتر شد و ما مؤثرتر به شما پاسخ دادیم و اثرگذار کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما هر فرصتی که به نیروهای مسلح‌مان بدهیم، آنها با سرعت بالاتر برای تقویت قدرت نظامی خودشان استفاده می‌کنند و لحظات و ساعت‌ها را هم از دست نمی‌دهند، چه برسد به هفته‌ها و ماه‌ها.

وی افزود: حتی اگر بخواهم منصفانه بگویم، نیروهای مسلح ما در این زمینه یک لحظه را هم از دست ندادند و ان‌شاءالله نخواهند داد و به‌خصوص تقویت خودشان و قدرت بازسازی خودشان را به گونه‌ای پیش بردند که امروز ما بیش از دشمن در این بخش توانسته‌ایم بازسازی کنیم.

رئیس قوه مقننه با اشاره به توان مادی و صنعتی دشمن اظهار کرد: در حالی که آنها برای جبران موشک‌های خودشان در حوزه پدافندی و بحث‌های تولیدی، با آن همه صنعت، با آن همه قدرت و با آن همه بودجه که اصلاً قابل قیاس از بُعد مادی با ما نیست، توان‌های مادی بسیار بیشتری دارند، ولی امروز چالش‌های آنها را در رسانه‌های خودشان ببینید و در بیانات خودشان مشاهده کنید.

وی افزود: در این برهه که در حقیقت در میدان سکوت است، کارخانه‌های ما، بچه‌های ما و بخش‌های مختلف هرگز در استراحت نیستند؛ همه در تلاش و مجاهدت‌اند و خودشان را آماده می‌کنند که بتوانند در این شرایط، اگر اتفاقی افتاد، حتماً با قدرت بیشتری این کار را انجام دهند.

قدردانی از مجاهدت نیروهای مسلح

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من هم اینجا وظیفه خودم می‌دانم که از همه نیروها، از فرماندهان شجاع‌مان، از آنهایی که در سطح فرمانده کل، در سپاه و ارتش، نیروی دریایی، هوافضا و همه نیروهای مسلح گرفته تا تک‌ورهای عزیزی که در این هوای گرم، در رطوبت بسیار بالا، در نقاط مختلف ایستاده‌اند و تلاش می‌کنند، واقعاً سر تعظیم فرود بیاورم.

وی ادامه داد: در این شرایط سخت، در پای لانچرها و شهرک‌های موشکی و روی موج‌ها و هوای گرم جنوب، در دریای لالگون خلیج فارس‌مان و در این دوری از خانواده‌هایشان، در حقیقت با تلاش‌شان این آرامش و این عزت و افتخار را آفریدند.

قالیباف افزود: من گاهی تحلیل برخی فعالان رسانه‌ای را می‌شنوم و با اطلاعاتی که از زحمات فرماندهان و نیروهای نظامی‌مان دارم، به‌خصوص از فرماندهان عالی که به طور مرتب با هم مشورت می‌کنیم و صحبت می‌کنیم، فقط برای مظلومیت آنها افسوس می‌خورم. البته این عزیزان و همه رزمندگان، این جمله و تعبیر بسیار زیبای امام کبیرمان را که می‌فرماید «کار برای خدا نه خستگی دارد و نه دلسردی»، حتماً در این موضوعات تأثیری بر روحیه دوستان ندارد.

کنترل تنگه هرمز در دست نیروهای مسلح ایران است

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تنگه هرمز نیز گفت: باید به مردم شریف‌مان این اطلاع را بدهم که ما در یک جنگ تمام‌عیار نظامی پیچیده با دشمن قدرتمند هستیم.

وی افزود: برخی زمان‌ها شده که دشمن توفیقات اندکی پیدا کرده و حالا چند کشتی را توانسته فروند عبور بدهد، اما نکته اصلی این است که نیروهای نظامی ما کنترل تنگه را به طور کامل در دست دارند و اجازه باز شدن آن را ندارند.

قالیباف ادامه داد: در هر کجا حرکتی از دشمن ببینند، با اقتدار و با دقت عکس‌العمل نشان می‌دهند و اجازه نمی‌دهند که آنها از تنگه بخواهند عبور کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شما دیدید که در همین زد و خوردهای اخیر، به علت آنکه ما بر تنگه اعمال قدرت می‌کردیم، تلاش کرد ضربه بزند و باید بگویم متأسفانه دو نفر از عزیزان رزمنده ما به شهادت رسیدند و یک، دو نفر هم متأسفانه مجروح سخت شدند، ولی ما در عرض تنها چند ساعت پاسخ سهمگینی به آنها دادیم و موشک‌های ما بر سر آنها فرود آمد.

وی تصریح کرد: لذا مردم عزیز ما بدانند دشمن در رسانه‌های خودش کاری جز دروغ گفتن ندارد و به قول برخی از این تحلیلگران غربی، اگر کنترل تنگه در دست شماست، چرا باید هر روز آن را بگویید و هی تکرار کنید که کنترل تنگه در دست ماست؟ خب اگر اینگونه است، خیالتان راحت؛ چرا نگرانید؟ خودشان می‌دانند که تنگه در اختیار آنها نیست. همه سیستم‌های بین‌المللی دارند گزارش می‌دهند، ماهواره‌های شما و همه ماهواره‌های دیگر دارند نشان می‌دهند و تِرَک‌ها گواه بر این است.

قالیباف افزود: اگر اینها تنگه را کنترل می‌کردند، چرا باید به جزایر ما حمله کنند؟ واقعیت این است که ما کنترل‌کننده هستیم؛ ما بر آنجا مسلط قطعی هستیم و آنها در یک وضعیت دفاعی و با همه تلاش می‌خواهند شبانه مثل دزدها و مثل قاچاقچی‌ها چند کشتی عبور بدهند که هر شب هم با مقابله ما روبه‌رو هستند.

وی تأکید کرد: در نهایت این ما هستیم که ضربه‌زننده نهایی هستیم. این ما هستیم که اقتدار خودمان را بر تنگه هرمز حاکم کردیم؛ یعنی آنها به کشتی‌ها به دروغ اطمینان می‌دهند که شما می‌توانید از مسیر جنوب امن عبور کنید، ولی شما می‌بینید که چنین امنیتی برای عبور وجود ندارد و دیدید که مورد اصابت واقع می‌شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در برخی موارد معدود، همین‌طور که گفتم، ممکن است در حد یک، دو تا و سه تا عبور کنند، ولی شما نگاه کنید؛ اینجا حداقل در شبانه‌روز ۱۲۰ کشتی رفت و آمد می‌کرده، حالا گیرم که در بعضی شب‌ها دو تا سه تا کشتی هم از آنجا عبور کند؛ این در حقیقت حاکی از این است که ما بر همه تنگه هرمز در آنجا مسلطیم.

وی افزود: در نهایت این ما هستیم که به پایگاه‌های آنها حمله می‌کنیم. این ما هستیم که تنگه را کنترل می‌کنیم. آنها خلاف توافق و تفاهمنامه می‌خواهند از تنگه و از جنوب و از مسیر جنوب عبور کنند و طبیعتاً ما هرگز این اجازه را ندادیم و نخواهیم داد.

قالیباف تصریح کرد: البته ابرقدرت‌های مادی جهان جلوی فرزندان شما، امکان پاسخ‌دهی متقابل را، که یعنی عبور کنند از تنگه، از دست دادند؛ پس اهرم بسیار پرقدرت تنگه هرمز نه رها شده و راه‌ها نخواهد شد و هدف‌گذاری جمهوری اسلامی در اعمال کنترل و تنگه هرمز در حال اجراست و ان‌شاءالله به فضل الهی تداوم خواهد داشت.

توافق با عمان در خصوص تنگه هرمز

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در عرصه دیپلماسی اظهار کرد: علاوه بر اعمال قدرت نظامی، در عرصه دیپلماسی هم پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته، مخصوصاً همین چند روز قبل که توافق با عمان، که بخش مهمی از تنگه است، انجام شد.

وی گفت: مردم عزیز ما می‌دانند که بر اساس همه قوانین بین‌المللی و در همین تفاهمنامه، این هست که تنگه باید بین کشورهای ساحلی که در اینجا دو کشور است، عمان و ایران، این توافق را انجام بدهند که این توافق هم انجام شده است.

قالیباف افزود: البته این با مدیریت ایرانی است، با کنترل ایرانی است و این توافق هم انجام شده و تضمین‌کننده هم در حقیقت خود ما خواهیم بود.

وی ادامه داد: پس ما هم قدرت نظامی خود را در تنگه حفظ کردیم و هم ارتقا دادیم و هم قواعد جدیدی را با مدیریتی که آنجا اعمال کردیم. البته من اینجا روشن بگویم این اعمال ما بر تنگه هیچ مغایرتی با قوانین بین‌المللی ندارد؛ یعنی در حقیقت این حق ماست که حق دخالت به آمریکایی‌ها در اینجا ندهیم، حق دخالت به هر کسی دیگری غیر از دو کشور که در تنگه هستند ندهیم و در تنگه هم بر اساس تفاهمنامه بند پنج اعمال می‌شود و توافق بین ایران و عمان صورت گرفت.

دشمن پس از شکست در عرصه نظامی و دیپلماسی، جنگ اقتصادی و شناختی را تشدید کرده است

قالیباف در ادامه با اشاره به میدان اقتصادی گفت: اما در میدان دوم، میدان خدمت، در مقابل جنگ اقتصادی روبه‌روی ماست. البته جنگ اقتصادی چیزی تازه‌ای برای ما نیست؛ ما سالیان است مورد این ظلم واقع شده‌ایم.

وی افزود: من باید یک نکته مهمی را که در نطق خودم به آن اشاره کردم در هفته قبل، به مردم عزیزمان بگویم. اطلاعات آشکار، پنهان و عیان دشمن به ما نشان می‌دهد که پس از شکست در عرصه نظامی و دیپلماسی، دشمن یک جنگ اقتصادی و یک جنگ شناختی را به شکل بسیار گسترده به جنگ نظامی خودش اضافه کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یعنی ما الان با یک جنگ ترکیبی روبه‌رو هستیم که در آن، محاصره دریایی به معنای یک جنگ نظامی است، جنگ اقتصادی محور اصلی آنهاست و عملیات روانی پیچیده را هم به آن ضمیمه کرده‌اند.

وی گفت: هدف دشمن از این جنگ ترکیبی این است که در داخل کشور اغتشاش و آشوب ایجاد کند. البته این نیت پلید آنهاست و بعضاً در کنار آن چاشنی ترور کند و بعضاً حتی ممکن است حملات مجدد نظامی کوتاه و ضربات کوتاه هم بخواهد بزند تا بتواند ما را ضعیف کند یا اینکه تلاش کند در جنگ دیپلماسی بخواهد ما را تسلیم کند.

قالیباف ادامه داد: هرگز؛ همه مسئولان ما این نقشه را کاملاً برایشان روشن است و می‌دانند و ما باید امروز همه‌مان، مردم، مسئولین و مدیران، در هر سطحی که هستند، دقت کنیم و آگاه باشیم؛ تحت هیچ شرایطی در زمین دشمن بازی نکنیم و در زمین دشمن قرار نگیریم. این بسیار مهم است. بعضی اوقات ممکن است یک اشتباه ساده ما، یک اتفاق کوچک، خودش تبدیل به یک حادثه بزرگ بشود.

مردم ایران همواره پیشتاز و پیشاهنگ بوده‌اند

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: البته من این را عرض کنم که مردم ما در همه صحنه‌ها نشان دادند همیشه پیشتاز و پیشاهنگ و پیش‌قراول بودند. هیچ‌وقت دشمن نتوانست، خدای نکرده، از مردم ما سوءاستفاده کند و این را باید بدانیم که ما این فرصت را از دشمن بگیریم. این بسیار مهم است.

وی ادامه داد: این جز آن گام‌های آخری است که دشمن می‌خواهد بردارد. وقتی در نظامی، وقتی در دیپلماسی موفقیت پیدا نکرد، امروز هم در این بخش جنگ اقتصادی و ترکیبی هم ان‌شاءالله به فضل الهی حتماً توفیق پیدا نخواهد کرد.

قالیباف افزود: با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده و با همراهی که ان‌شاءالله شما مردم عزیزمان خواهید داشت، به عنایت الهی از این موضوع و از این جنگ سخت هم ان‌شاءالله عبور خواهیم کرد.

تمرکز دشمن بر جنگ روانی و هشدار درباره محاصره دریایی

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این را به شما بگویم که دشمن در حال حاضر در جنگ اقتصادی بیشتر بر جنبه روانی آن متمرکز شده، چرا که تمام تحریم‌ها ممکن است همین‌ها را قبلاً اعمال می‌کرده و اینگونه بوده.

وی افزود: دیدید که وزیر خزانه‌داری آمریکا کل خبرسازی کرد؛ وقتی یک نشست خبری گذاشت، به قول معروف می‌گویند کوه موش زایید؛ باز دو مرتبه همان هفت روز گذشته خودش را تکرار کرد.

قالیباف تصریح کرد: البته من اینجا محاصره دریایی را حتماً یک اقدام نظامی در قوانین بین‌المللی می‌دانم و ما حتماً در مقابل آن عکس‌العمل مناسب خودش را انجام می‌دهیم که من در یک فرصت‌های بعد خواهم گفت.

وی ادامه داد: در صورتی که اینها بخواهند محاصره را تشدید کنند، ما دیگر حتماً منتظر نمی‌مانیم و حتماً آن اقدامی را که باید انجام بدهیم، انجام خواهیم داد و محاصره دریایی را که از بدترین انواع جنگ نظامی است، به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد؛ این یک حرکت نظامی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر خاطر شما مردم عزیز باشد، من در همان جنگ ۴۰ روزه به این موضوع اشاره کردم که اگر دشمن اراده‌اش بر این باشد که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم، بدانید که هیچ‌کس خلیج فارس نفت نخواهد صادر کرد. این تصمیم ما بوده، هست و خواهد بود و حتماً آنها هزینه این محاصره نظامی را که انجام دادند خواهند گرفت و این مخصوصاً آمریکایی‌ها با همه وجود این را لمس خواهند کرد.

افزایش اعتبار کالا برای دهک‌های تحت فشار اقتصادی

قالیباف در ادامه گفت: البته در این زمینه، همین‌طور که اشاره کردیم، دولت و مجلس مصمم‌اند که افزایش اعتبار کالا داشته باشیم، مخصوصاً برای آن دهک‌هایی که بیشتر این فشار اقتصادی روی دوش آنهاست.

وی افزود: ان‌شاءالله این راه را هم در اولین فرصت اجرایی خواهیم کرد و توصیه ما هم به دولت محترم این است که افزایش کار را برای این بخش از جامعه ان‌شاءالله با کمک هم بتوانیم زودتر انجام بدهیم و کمکی به قدرت خرید مردم در این شرایط داشته باشیم.

ضرورت صرفه‌جویی در مصرف بنزین و انرژی

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: البته یکی از موضوعات مهم هم مسئله‌ای است که من در نطقم اشاره کردم؛ موضوع بنزین. بله، خب ما واقعاً بنزین مصرف‌مان بالاست.

وی افزود: البته بخشی از این مصرف بالا تقصیر مردم ما نیستند، مقصر صنعت ماست که الان وقت آنجا نیست به آن اشاره کنیم، ولی به هر حال آن چیزی که روشن است، ما باید در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنیم.

قالیباف ادامه داد: اگر درست مصرف کنیم، ما با همین بنزین تولیدمان می‌توانیم این کار را در کشور انجام دهیم، ولی به هر حال ما باید به دشمن نشان بدهیم که در این اصلاحات که انجام بشود، البته این حتماً با خرد جمعی می‌خواهد، حتماً با همراهی مردم می‌خواهد. اقدامات ما باید به گونه‌ای باشد که آثار گسترده‌اش کمتر باشد.

وی گفت: البته این هم همه ما می‌دانیم که ناترازی در بنزین داریم، ولی این را با یک مقدار دقت کردن می‌توانیم انرژی را، حالا چه در بخش آب، چه در بخش بنزین و چه در بخش برق، خوب مصرف بکنیم و می‌توانیم از اینجا هم ان‌شاءالله عبور کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در واقع باید همه تلاش ما مسئولین این باشد که فشار را به مردم کمتر کنیم که نارضایتی کمتری باشد؛ چون رضایت مردم برای ما یک اصل است و ما باید با مردم گفت‌وگو کنیم و این مسائل را توضیح بدهیم. هر کجا توضیح دادیم، خوب اجرا کردیم و خوب تصمیم گرفتیم، مردم تمام و کمال همراهی کردند؛ مخصوصاً در این شرایط هم طبیعتاً بهتر از گذشته این همراهی را خواهند داشت.

قالیباف در ادامه گفت: لازم است در همین جا از مردم عزیزم بابت صرفه‌جویی‌های گسترده‌ای هم که انجام دادند تشکر کنم. ما در موضوع برق مشکلاتی داشتیم، با کمک شما مردم حل شد؛ قناعتی که در جامعه افتاد، ساعت قابل توجهی کاهش پیدا کرد.

وی تأکید کرد: لذا بنده معتقدم و هم بودم و هم هستم که اگر همکاری مردم عزیزمان با ما باشد، که بوده، می‌توانیم بر همه این مشکلات به فضل الهی فائق بیاییم.

دشمن در میدان دیپلماسی نیز عقب‌نشینی کرده است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به میدان دیپلماسی اظهار کرد: در حوزه میدان دیپلماسی، ملت ایران توانست دشمن را چند بار عقب بزند و در حقیقت دستاورد نظامی ما وقتی آثار و برکاتش روشن می‌شود، چه برای داخل کشور و چه برای خارج کشور، آن وقتی است که این پیروزی و این موفقیت در بُعد سیاسی و حقوقی تثبیت بشود.

وی افزود: تثبیت آن هست که نشان بدهد و تضمین می‌کند. شما نگاه کنید، از وقت گفت‌وگوها متن ۱۵ ماده‌ای را فرستادند. شما در آن ۱۵ ماده نگاه کنید؛ حرف از این بوده که در رابطه با هسته‌ای بود، این کار را انجام بدهیم، موشکی را اصلاً باید بگذارید کنار، مقاومت اصلاً معنی و مفهوم ندارد.

قالیباف ادامه داد: ولی امروز وقتی این ۱۴ بند را نگاه می‌کنید، می‌بینید دشمن از همه اینها عقب‌نشینی کرده است. این نشان می‌دهد که مقاومت ما و میدان نظامی ما چگونه دشمن را مجبور به عقب‌نشینی کرد که بیاید و رئیس‌جمهور آمریکا پای این سند را امضا بکند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لذا چارچوب مذاکراتی که در حقیقت مدل مفهومی آن را ما تنظیم کردیم و او را وادار کردیم که در این مسیر، خواسته‌های به حق ما را که در میدان نظامی به دست آورده، در انسجام اجتماعی و در خیابان به دست آورده بودیم، آن را ما تبدیل به یک سند سیاسی بکنیم.

اجرای تفاهمنامه به اندازه امضای آن اهمیت دارد

قالیباف افزود: البته من بعد در یک فرصتی توضیح خواهم داد که حتماً همان‌قدر این سند مهم است که اجرایش هم مهم است، ولی بدانیم اگر این سند امضا نشود، اصلاً راهی برای اجرایش نیست.

وی گفت: ولی همه ما دیدیم، می‌دانیم که آنها بدعهد هستند و صادق نیستند. من در اولین نشست که شروع کردیم، گفتیم ما با بدبینی و بی‌اعتمادی به اسلام‌آباد آمدیم؛ لذا از روز اول این را می‌دانستیم، دنبال کردیم و امروز هم حتماً آنها را وادار می‌کنیم که خواسته‌های به حق مردم ما را بپذیرند.

رئیس قوه مقننه تأکید کرد: این را با قدرت منطق که در این تفاهمنامه هست یا با قدرت، این منطق را بر آنها تحمیل می‌کنیم و هرگز تسلیم سیاسی و تسلیم نظامی نخواهیم شد. این باور همه ماست.

وی ادامه داد: شما مردم عزیز ما دیدید در همین چند هفته‌ای که این تفاهمنامه اجرا شد و کار شروع شد، آنها تحت فشار قرار گرفتند. بخشی از تعهدات که انجام شد، محاصره دریایی برداشته شد و این یک فرصت بود.

قالیباف افزود: یا در شرایطی که در لبنان در شرایط سخت بودیم، آتش‌بس آنجا برقرار شد و پایدار شد. البته به معنای این نیست که در آن اتفاقات کوچک نیفتاد. شما آن صحنه‌های سخت، آتش سنگین را می‌دیدید تا اینکه آتش‌بس آنجا در حقیقت برقرار شد.

وی گفت: یکی از اتفاقات، شما در همین مدت دیدید که ما بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت فقط صادر کردیم. ما در واردات کالاهای اساسی و مواد ضروری اقدامات خوبی را انجام دادیم. نگاه کنید؛ پس این فرصت‌ها هم در اختیار ما بوده و می‌توانیم این فرصت‌ها را هم مجدداً تکرار کنیم.

قالیباف افزود: بارها هم اگر آمریکا گفته که به تعهداتش عمل نکند، ما همین‌طور که اشاره کردم، با زبان قدرت او را مجبور می‌کنیم که به تعهداتش عمل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران طبق فرمان رهبری معظم، تحقق شروط تفاهمنامه است و تا زمانی که شروط اجرای تعهدات آمریکا در تفاهمنامه اجرایی نشود، تنگه هم باز نخواهد شد و آمریکا مجبور است که به تعهداتش عمل کند و برای بار سوم این شکست را بر او تحمیل خواهیم کرد.

انسجام اجتماعی، مهم‌ترین عامل پیروزی در جنگ ترکیبی است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به میدان چهارم، میدان اجتماعی، گفت: در میدان چهارم و آخر، میدان اجتماعی است. باید در این شرایط ما در کشور منسجم باشیم، متحد باشیم.

وی افزود: در همین دو پیام اخیر مقامات معظم رهبری، چه به مناسبت هفته وحدت و چه به مناسبت هفته دولت، اتمام حجت شد. انسجام اجتماعی مهم‌ترین معروف اجتماعی است که ما باید یکدیگر را به آن امر کنیم و متذکر به هم بشویم. هر اقدامی که این اصل را خدشه‌دار کند، بزرگترین منکر را انجام داده‌ای.

وی ادامه داد: همین اصل، یعنی انسجام و در کنار هم بودن، باعث می‌شود تا ما در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه دشمن را شکست بدهیم. این انسجام بود که روحیه‌بخش بود برای نیروهای مسلح ما و برای مدیران ما. بعد از لطف خدا، همت و انسجام مردم، دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرد و این پیروزی را نصیب کرد.

قالیباف تأکید کرد: نباید فراموش کرد که آن جنگ‌ها که هنوز تمام نشده؛ ما همین الان هم در جنگیم و لازمه پیروزی در جنگ، مخصوصاً در جنگ اقتصادی و ترکیبی، انسجام و وحدت اجتماعی است.

درخواست از همه جریان‌های سیاسی برای کنار گذاشتن اختلافات

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من از همه سیاسیون در مسئولیت‌های مختلف یا همه افراد خارج از مسئولیت رسمی درخواست دارم که اختلافات این چند ماه اخیر را کنار بگذاریم و مانند دوران جنگ رمضان دوباره حول محور ولایت فقیه متحد شویم.

وی افزود: متأسفانه برق دوگانه‌سازی‌های موهوم و اشتباه و برخی اظهارات جنجال‌برانگیز از اضلاع مختلف سیاسی کشور در این ایام اتفاق افتاده که دشمن را، به اصطلاح، داخلی ما به طمع انداخته و امیدواری در آنها ایجاد کرده است.

قالیباف تصریح کرد: ما باید با یک نگاه ملی همه آنها را کنار بگذاریم. پیام رهبر معظم انقلاب را با ذکر جزئیات دقیق، تکلیف همه ما را روشن کردند.

وی ادامه داد: هر کس از هر طرف بر دوگانه مقام رهبری و ولایت، آنها را موهوم دانستند و روشن کردند، اصرار کند، خلاف شرع بین و ضد منافع ملی، به امنیت ملی عمل کرده و باید در پیشگاه ملت شریف ایران و امام شهیدمان و دیگر شهدا پاسخگو باشد.

در روایت واقعیت‌ها باید بر نقاط قوت و راه‌حل‌ها تأکید کنیم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مقابل دشمن مقاومت می‌کنیم؛ مقاومت ملی، انقلابی و دشمن را عقب می‌زنیم که نشان بدهیم ایران هر روز از روز قبل قوی‌تر است و با قوی بودن است که دشمن را وادار به عقب‌نشینی می‌کنیم.

وی افزود: هرگز به او اجازه نخواهیم داد تحت هر شرایطی بخواهد پا روی شرافت و عزت ما بگذارد. ما می‌ایستیم و هرگز اجازه نمی‌دهیم که شرافت ما و عزت ما و وطن ما مورد تجاوز دشمن قرار بگیرد. در این زمینه همه ما مسئولین باید بسیار مراقب باشیم، محکم باشیم و خطای محاسباتی نکنیم.

قالیباف ادامه داد: از آن طرف هم مردم ما منسجم باشند. سخنانی که حساسیت بخشی از جامعه را در پی دارد یا در بدنه جامعه شکاف ایجاد می‌کند، باعث نقار در بین مردم می‌شود یا پدیده‌های اجتماعی که ممکن است دوگانگی ایجاد کند و مردم را در مقابل هم قرار بدهد، نباید اساساً بیان شود.

وی تصریح کرد: در موضع روایت واقعیت‌ها و اشکالاتی که وجود دارد، باید روی نقاط قوت صحبت و تأکید کنیم. البته که باید نقاط ضعف را حل کنیم. ما می‌توانیم آن نقاط ضعف که وجود دارد را در اندرون خودمان حل کنیم و این ما هستیم که باید این کار را انجام بدهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: چرا که ما واقعاً در این جنگ پیروز شدیم و دشمنی که از لحاظ مادی بسیار قدرتمند بوده، او را ما شکست دادیم. به جای بیان مشکلات باید راه‌حل‌ها را سر دست بگیریم و حرکت کنیم. اینهاست که دشمن را ناامید می‌کند.

اطمینان به ملت ایران برای عبور از آزمون بزرگ

قالیباف در پایان اظهار کرد: به ملت بزرگ ایران اطمینان می‌دهم با عنایت‌های ویژه الهی و حضور هوشمندانه شما در صحنه و با انسجام و وحدتی که بین مسئولین نظام در این چهار میدان، ذیل رهنمودهای رهبری عالیقدرمان وجود دارد، ایران عزیز ما از این آزمون بزرگ سربلند بیرون بیاید و افتخار عظیم برای ایران و همه ایرانیان در تاریخ جهان، به فضل الهی، ثبت خواهد کرد.

وی در پایان آیه شریفه «وَأُخْرَیٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ» را قرائت کرد

کد مطلب 6934547
زهرا علیدادی

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