به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گزارشی خطاب به ملت ایران اظهار کرد: لازم دانستم گزارشی از آخرین وضعیت کشور و نکات مهمی را در چهار میدان نظامی، دیپلماسی، خدمت و خیابان به محضر شما مردم عزیزمان عرض کنم.

بازسازی و تقویت توان نظامی با سرعت بالایی در حال انجام است وی افزود: در میدان نظامی، نیروهای ما برخلاف ادعاهای دشمن، الحمدلله فرآیند بازسازی و تقویت توان نظامی خودشان را به‌خوبی در حال انجام هستند و هم در حوزه بازسازی ادوات نظامی و هم در عرصه آفندی و پدافندی، به بهترین شکل کار را پیش می‌برند. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دلیل روشن این موضوع این است که فناوری ما بومی است و جوانان مملکت هستند که کار را پیش می‌برند و دست نیاز به سمت دشمن ندارند. همه شما شاهد بودید که در هر دوره‌ای از جنگ، به‌ویژه در سه جنگ اخیر، ما در هر بخشی بهتر، دقیق‌تر و مؤثرتر از دوره قبل بودیم، جنگیدیم و این موضوع به‌وضوح روشن بود و ملت ما و دنیا آن را دیدند و هر دو بر آن صحه گذاشتند. نیروهای نظامی ما با تجارب دوره‌های جنگی، یک جهش قابل توجهی در کیفیت عمل خود داشتند. قالیباف ادامه داد: اگر من بگویم در این ۱۵ ماه تقریباً گذشته که ما درگیر دو جنگ بودیم، به اندازه یک دهه پیشرفت و جهش در کار داشته باشیم، با اطلاعاتی که من دارم حرف گزافی نیست؛ این هم غیرت و برکت خون شهدا، به‌ویژه امام شهید ماست.

رئیس قوه مقننه با اشاره به ضرباتی که بعد از آتش‌بس و اجرای تفاهمنامه به پایگاه‌های آمریکایی در بخش‌های مختلف کشورهای مختلف زده شد، گفت: این ضربات در واقع یک معنای راهبردی داشت و دشمن را به این نتیجه رساند که دیگر نمی‌تواند جلوی موشک‌ها و قدرت آتش موشکی ما را بگیرد.

وی تصریح کرد: شما بارها دیدید که ده‌ها بار گفته‌اند ۹۰ درصد، ۸۰ درصد، ۷۰ درصد منهدم کردیم، ولی باز در مقابل هر عمل، عکس‌العمل شدیدتر دیده شد. این حاکی از همان است که آنها مسلط بر ما نیستند و ما میدان را به دست داریم و به همین علت هم هست که ما در عمل‌هایی که انجام می‌دهیم و در بعضی جاها عکس‌العمل‌هایی که به عملیات آنها انجام می‌دهیم، توانسته‌ایم بسیار مؤثر باشیم.

نیروهای مسلح لحظه‌ای را برای بازسازی و تقویت توان خود از دست نداده‌اند

قالیباف با بیان اینکه می‌خواهم نکته‌ای را به مردم عزیز و شریف‌مان بگویم و به دشمنان نیز این هشدار را بدهم، اظهار کرد: در هر دوره بعدی جنگ هم بدانیم که ما هم در بُعد کیفی و هم در بُعد کمی، در دقت، در ضربات و در طرح‌ریزی مسلط‌تریم.

وی ادامه داد: کما اینکه شما دیدید قدرت پدافندی شما، چه در بخش راداری و چه در بخش موشکی، در جنگ رمضان به مراتب آسیب‌پذیرتر شد و ما مؤثرتر به شما پاسخ دادیم و اثرگذار کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما هر فرصتی که به نیروهای مسلح‌مان بدهیم، آنها با سرعت بالاتر برای تقویت قدرت نظامی خودشان استفاده می‌کنند و لحظات و ساعت‌ها را هم از دست نمی‌دهند، چه برسد به هفته‌ها و ماه‌ها.

وی افزود: حتی اگر بخواهم منصفانه بگویم، نیروهای مسلح ما در این زمینه یک لحظه را هم از دست ندادند و ان‌شاءالله نخواهند داد و به‌خصوص تقویت خودشان و قدرت بازسازی خودشان را به گونه‌ای پیش بردند که امروز ما بیش از دشمن در این بخش توانسته‌ایم بازسازی کنیم.

رئیس قوه مقننه با اشاره به توان مادی و صنعتی دشمن اظهار کرد: در حالی که آنها برای جبران موشک‌های خودشان در حوزه پدافندی و بحث‌های تولیدی، با آن همه صنعت، با آن همه قدرت و با آن همه بودجه که اصلاً قابل قیاس از بُعد مادی با ما نیست، توان‌های مادی بسیار بیشتری دارند، ولی امروز چالش‌های آنها را در رسانه‌های خودشان ببینید و در بیانات خودشان مشاهده کنید.

وی افزود: در این برهه که در حقیقت در میدان سکوت است، کارخانه‌های ما، بچه‌های ما و بخش‌های مختلف هرگز در استراحت نیستند؛ همه در تلاش و مجاهدت‌اند و خودشان را آماده می‌کنند که بتوانند در این شرایط، اگر اتفاقی افتاد، حتماً با قدرت بیشتری این کار را انجام دهند.

قدردانی از مجاهدت نیروهای مسلح

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من هم اینجا وظیفه خودم می‌دانم که از همه نیروها، از فرماندهان شجاع‌مان، از آنهایی که در سطح فرمانده کل، در سپاه و ارتش، نیروی دریایی، هوافضا و همه نیروهای مسلح گرفته تا تک‌ورهای عزیزی که در این هوای گرم، در رطوبت بسیار بالا، در نقاط مختلف ایستاده‌اند و تلاش می‌کنند، واقعاً سر تعظیم فرود بیاورم.

وی ادامه داد: در این شرایط سخت، در پای لانچرها و شهرک‌های موشکی و روی موج‌ها و هوای گرم جنوب، در دریای لالگون خلیج فارس‌مان و در این دوری از خانواده‌هایشان، در حقیقت با تلاش‌شان این آرامش و این عزت و افتخار را آفریدند.

قالیباف افزود: من گاهی تحلیل برخی فعالان رسانه‌ای را می‌شنوم و با اطلاعاتی که از زحمات فرماندهان و نیروهای نظامی‌مان دارم، به‌خصوص از فرماندهان عالی که به طور مرتب با هم مشورت می‌کنیم و صحبت می‌کنیم، فقط برای مظلومیت آنها افسوس می‌خورم. البته این عزیزان و همه رزمندگان، این جمله و تعبیر بسیار زیبای امام کبیرمان را که می‌فرماید «کار برای خدا نه خستگی دارد و نه دلسردی»، حتماً در این موضوعات تأثیری بر روحیه دوستان ندارد.

کنترل تنگه هرمز در دست نیروهای مسلح ایران است

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تنگه هرمز نیز گفت: باید به مردم شریف‌مان این اطلاع را بدهم که ما در یک جنگ تمام‌عیار نظامی پیچیده با دشمن قدرتمند هستیم.

وی افزود: برخی زمان‌ها شده که دشمن توفیقات اندکی پیدا کرده و حالا چند کشتی را توانسته فروند عبور بدهد، اما نکته اصلی این است که نیروهای نظامی ما کنترل تنگه را به طور کامل در دست دارند و اجازه باز شدن آن را ندارند.

قالیباف ادامه داد: در هر کجا حرکتی از دشمن ببینند، با اقتدار و با دقت عکس‌العمل نشان می‌دهند و اجازه نمی‌دهند که آنها از تنگه بخواهند عبور کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شما دیدید که در همین زد و خوردهای اخیر، به علت آنکه ما بر تنگه اعمال قدرت می‌کردیم، تلاش کرد ضربه بزند و باید بگویم متأسفانه دو نفر از عزیزان رزمنده ما به شهادت رسیدند و یک، دو نفر هم متأسفانه مجروح سخت شدند، ولی ما در عرض تنها چند ساعت پاسخ سهمگینی به آنها دادیم و موشک‌های ما بر سر آنها فرود آمد.

وی تصریح کرد: لذا مردم عزیز ما بدانند دشمن در رسانه‌های خودش کاری جز دروغ گفتن ندارد و به قول برخی از این تحلیلگران غربی، اگر کنترل تنگه در دست شماست، چرا باید هر روز آن را بگویید و هی تکرار کنید که کنترل تنگه در دست ماست؟ خب اگر اینگونه است، خیالتان راحت؛ چرا نگرانید؟ خودشان می‌دانند که تنگه در اختیار آنها نیست. همه سیستم‌های بین‌المللی دارند گزارش می‌دهند، ماهواره‌های شما و همه ماهواره‌های دیگر دارند نشان می‌دهند و تِرَک‌ها گواه بر این است.

قالیباف افزود: اگر اینها تنگه را کنترل می‌کردند، چرا باید به جزایر ما حمله کنند؟ واقعیت این است که ما کنترل‌کننده هستیم؛ ما بر آنجا مسلط قطعی هستیم و آنها در یک وضعیت دفاعی و با همه تلاش می‌خواهند شبانه مثل دزدها و مثل قاچاقچی‌ها چند کشتی عبور بدهند که هر شب هم با مقابله ما روبه‌رو هستند.

وی تأکید کرد: در نهایت این ما هستیم که ضربه‌زننده نهایی هستیم. این ما هستیم که اقتدار خودمان را بر تنگه هرمز حاکم کردیم؛ یعنی آنها به کشتی‌ها به دروغ اطمینان می‌دهند که شما می‌توانید از مسیر جنوب امن عبور کنید، ولی شما می‌بینید که چنین امنیتی برای عبور وجود ندارد و دیدید که مورد اصابت واقع می‌شوند.