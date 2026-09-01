دولت باید «نه جنگ و نه صلح» را مبنای تدوین برنامه دوسال آینده قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیسجمهور در بازدید از سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در دو سال گذشته اقدامات بزرگی با وجود محدودیت منابع انجام شده است، گفت: اگر منابع کافی در اختیار دولت بود، تقسیم آن کار دشواری نبود؛ هنر دولت و سازمان برنامه و بودجه، مدیریت درست و بهجای منابع محدود و عبور از موانع است. وی تأکید کرد در بودجه سال آینده باید معیشت مردم، رشد اقتصادی، مهار تورم، بهبود نرخ بیکاری، رفع ناترازیهای انرژی و پیشرفت علم و فناوری در اولویت قرار گیرد.
محمدرضا عارف در بازدید از سازمان برنامه و بودجه و در جلسه شورای معاونان این سازمان، با تأکید بر جایگاه این سازمان در تصمیمسازیهای کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه باید در تصمیمسازیها نظر نهایی کارشناسی را ارائه کند و خود را صاحب هر پروژه در حال اجرا در کشور بداند.
وی با اشاره به اینکه دولت از ابتدای آغاز به کار با شرایط جنگی مواجه بوده است، افزود: در آذر ۱۴۰۳ برنامه اداره اقتصاد جنگی تهیه و تصویب شد، اما ابلاغ نشد تا جامعه احساس نکند شرایط جنگی برقرار است. این برنامه مبنای اداره کشور در جنگ ۱۲ روزه قرار گرفت و مردم نیز همراهی خوبی از خود نشان دادند و در برابر توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: پس از حوادث شبهکودتای دیماه سال گذشته، ضرورت تدوین برنامهای جامع برای مدیریت کشور در شرایط جنگ تمامعیار احساس شد. این برنامه تهیه و در بهمن ۱۴۰۴ ابلاغ شد و از ابتدای جنگ رمضان تاکنون مبنای اداره کشور قرار گرفته است.
هنر دولت عبور از موانع است
عارف با تقدیر از عملکرد بدنه کارشناسی، برنامهریزی و تخصصی دولت در دو سال گذشته گفت: در این دو سال اقدامات بزرگی با منابع محدود انجام شد. اگر منابع کافی وجود داشت، تقسیم آن آسان بود، اما هنر دولت و سازمان برنامه و بودجه، مدیریت درست و بهجای منابع محدود است. هرچند منابع کافی در کشور وجود ندارد، هنر ما عبور از موانع است.
وی افزود: در جنگ رمضان بسیاری از گرهها و مشکلات حیاتی به سرعت حل میشد، زیرا انگیزه کافی در بدنه دولت و سازمانهای ستادی از جمله سازمان برنامه و بودجه وجود داشت. در این مجموعهها حرفی از «نشدن» یا «ما نمیتوانیم» مطرح نبود و شاید یکی از مهمترین دلایل ناکامی دشمن در رسیدن به اهداف خود نیز همین نگاه و انگیزه در بدنه دولت و جامعه بود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به پایان دو سال از عمر دولت چهاردهم اظهار کرد: راهبردهای دولت باید در بودجه سال آینده محقق شود، زیرا این آخرین بودجهای است که اجرای کامل آن در اختیار این دولت خواهد بود. ما تاکنون نتوانستهایم برخی راهبردهای موردنظر رئیسجمهور را محقق کنیم که مهمترین آن افزایش مبلغ کالابرگ است. رئیسجمهور از اسفند سال گذشته این موضوع را از دولت مطالبه کرده، اما هنوز این مطالبه محقق نشده است.
عارف ادامه داد: سیاست کالابرگ برای تثبیت قدرت خرید مردم در مسیر اجرای اصلاحات ساختاری اقتصادی اجرا شد، اما به دلایل مختلف از جمله وقوع جنگ تحمیلی، موفق نشدیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم. باید مطالبه رئیسجمهور در این زمینه را محقق کرده و پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.
وی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی دولت برای دو سال آینده گفت: دولت در تهیه این برنامه باید شرایط «نه جنگ و نه صلح» را مبنا قرار دهد و برای خود بدترین شرایط و برای مردم بهترین شرایط را در نظر بگیرد.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از پیام اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت افزود: شاخصها و راهبردهای این پیام باید احصا و مبنای برنامه راهبردی دو ساله دولت قرار گیرد. همچنین اقدامات انجامشده برای تحقق شعار سال باید با جدیت بیشتری دنبال شود و وحدت ملی و امنیت ملی از شاخصهای اصلی این برنامه باشد.
عارف با تأکید بر اهمیت تدوین بودجه سال آینده تصریح کرد: هزینههای پنهانشده در کشور و همچنین هزینههای بازسازی خسارات جنگ باید در بودجه دیده شود. این اقدام سخت، اما شدنی است. از سوی دیگر، تأمین معیشت مردم، رشد اقتصادی، مهار تورم، بهبود نرخ بیکاری و رفع ناترازیهای بخش انرژی باید در اولویت قرار گیرد.
وی پیشرفت علم و فناوری را یکی دیگر از اولویتهای بودجه سال آینده دانست و گفت: دانشمندان جوان و فناوران ما افسران جنگهای آینده، یعنی جنگهای فناوری هستند. در جنگ رمضان شرایط دفاعی کشور هر هفته بهبود مییافت و این دستاورد حاصل تلاش دانشمندان جوان کشور بود. این موفقیت همچنین حاصل نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب به توسعه علم و فناوری و هدفگذاری دستیابی به جایگاه اول منطقه در سند چشمانداز ۲۰ ساله بود.
عارف افزود: راهبرد دولت این است که کشور در زمینه علم و فناوری به جایگاه اول منطقه برسد و حتی نسبت به رژیم صهیونیستی دست برتر داشته باشد. بنابراین در بودجه باید نگاه ویژهای به علم و فناوری داشت، زیرا این حوزه «از نان شب نیز واجبتر است». اگر میخواهیم پیشبینیهای رهبر شهید انقلاب درباره رژیم غاصب صهیونیستی و دستیابی به مرجعیت علمی در دنیا محقق شود، باید نگاه ویژهای به این حوزه داشته باشیم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین تأکید کرد: سمت و سو و اولویتهای بودجه سال آینده باید شفاف باشد و دولت مراقبت کند با اعمال برخی فشارها، مسیر توسعه کشور منحرف نشود. سازمان برنامه و بودجه نیز باید تعامل بیشتری با بدنه کارشناسی دستگاهها و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی داشته باشد، هنر زیرا اجرای دقیق و منظم بودجه اهمیت زیادی دارد. اصلاحات بودجه سال جاری نیز باید هرچه سریعتر جمعبندی و نهایی شود.
عارف در پایان با تبریک به غریبپور برای انتخاب بهعنوان رئیس صندوق توسعه ملی گفت: اگر غفلت کنیم، جز نامی از صندوق توسعه ملی باقی نمیماند. دولتها هرگاه با بحران یا مشکلی مواجه شدهاند، با اجازه رهبری از منابع این صندوق استفاده کردهاند، اما صندوق توسعه ملی نباید بهعنوان «قلک دولت» دیده شود، زیرا دولتها تاکنون خوشحساب نبودهاند. منابع صندوق باید پایدار و ماندگار شود، چرا که این منابع به نسلهای آینده تعلق دارد.
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