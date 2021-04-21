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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۸:۱۱

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش؛

مشاور امور زنان وزیر آموزش و پرورش منصوب شد

مشاور امور زنان وزیر آموزش و پرورش منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش زهرا پناهی روا به عنوان مشاور امور زنان وزیر آموزش و پرورش منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم محسن حاجی میرزایی به شرح زیر است:

«سرکار خانم زهرا پناهی روا

نظر به مراتب تعهد، سوابق و تجربیات سرکار عالی، به موجب این ابلاغ، به عنوان «مشاور امور زنان» منصوب می شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال، پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست های ریاست محترم جمهور، ضمن توجه به اولویت های اینجانب، بخصوص اجرای برنامه های مرتبط با سند تحول بنیادین و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، با جلب مشارکت و همکاری معاونت ها، سازمانها، مراکز و سایر مشاوران وزیر، گام های موثرتری در جهت اعتلای نظام آموزشی و خدمت به مردم عزیز ایران اسلامی بردارید.

توفیق روز افزون سرکار عالی را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال مسالت دارم.»

به گزارش مهر، پیش از این فرحناز مینایی پور از سال ۱۳۹۶ عهده دار این مسئولیت در آموزش و پرورش بود.

کد مطلب 5194984

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