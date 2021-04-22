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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۵۲

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

زنجیره‌های تولید دام و طیور در استان بوشهر تکمیل می‌شود

زنجیره‌های تولید دام و طیور در استان بوشهر تکمیل می‌شود

بوشهر - معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت: زنجیره‌های تولید دام و طیور در استان بوشهر تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح اولین واحد تولیدی مرغ مادر گوشتی در استان بوشهر با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور اظهار داشت: تلاش‌های خوبی برای تکمیل زنجیره‌های تولید دام و طیور در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی به طرح‌های مختلف و متنوع حوزه کشاورزی در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: امروز شاهد افتتاح واحد تولیدی مرغ مادر گوشتی هستیم که نیازهای استان بوشهر به جوجه را تأمین می‌کند.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: واحد تولیدی مرغ مادر گوشتی در فاز نخست در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع و با زیربنای چهار هزار و ۴۵۷ متر اجرا شده است.

وی با اشاره به اشتغال ۳۶ نفر در این واحد به صورت مستقیم و غیرمستقیم اضافه کرد: ۱۴ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده است که شش میلیارد تومان آن تسهیلات بانکی بوده است.

رضایی خاطرنشان کرد: فاز اول واحد تولیدی مرغ مادر گوشتی دارای ظرفیت تولید ۲۰ هزار قطعه است و در فاز دوم نیز به همین میزان ظرفیت اضافه خواهد شد و به ۴۰ هزار قطعه می‌رسد.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت: همچنین در طرح توسعه این واحد تولیدی کارخانه جوجه‌کشی با ظرفیت ۱۷ میلیون قطعه در سال اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 5195370

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