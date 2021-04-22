به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح اولین واحد تولیدی مرغ مادر گوشتی در استان بوشهر با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور اظهار داشت: تلاش‌های خوبی برای تکمیل زنجیره‌های تولید دام و طیور در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی به طرح‌های مختلف و متنوع حوزه کشاورزی در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: امروز شاهد افتتاح واحد تولیدی مرغ مادر گوشتی هستیم که نیازهای استان بوشهر به جوجه را تأمین می‌کند.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: واحد تولیدی مرغ مادر گوشتی در فاز نخست در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع و با زیربنای چهار هزار و ۴۵۷ متر اجرا شده است.

وی با اشاره به اشتغال ۳۶ نفر در این واحد به صورت مستقیم و غیرمستقیم اضافه کرد: ۱۴ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده است که شش میلیارد تومان آن تسهیلات بانکی بوده است.

رضایی خاطرنشان کرد: فاز اول واحد تولیدی مرغ مادر گوشتی دارای ظرفیت تولید ۲۰ هزار قطعه است و در فاز دوم نیز به همین میزان ظرفیت اضافه خواهد شد و به ۴۰ هزار قطعه می‌رسد.

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت: همچنین در طرح توسعه این واحد تولیدی کارخانه جوجه‌کشی با ظرفیت ۱۷ میلیون قطعه در سال اجرایی خواهد شد.