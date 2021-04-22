به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های ورزشی شهرستان خلخال به خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات زیرسازی زمین چمن فوتبال شهر خلخال به عنوان بزرگ‌ترین و تنها زمین چمن مصنوعی این شهر در فصل کاری حاضر با جدیت توسط پیمانکاران پیگیری می‌شود که این پروژه با هزینه‌کرد ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از پیشرفت ۲۵ درصدی برخوردار است.

وی کل مساحت این زمین چمن را ۸ هزار متر مربع عنوان و اضافه کرد: کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای این پروژه در حدود ۵۰ میلیارد ریال است که با رایزنی‌های آینده و جذب اعتبارات کافی در صدد تکمیل عملیات زیرسازی و بهره‌برداری از این پروژه هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همچنین به بازسازی برخی مکان‌های استادیوم پوریای ولی خلخال اشاره کرد و گفت: پروژه پیست دوومیدانی شهر خلخال نیز در دست بازسازی و بهسازی است.

انوشیروانی در خصوص زورخانه شهر خلخال نیز یادآور شد: زورخانه شهر خلخال در مساحت ۶۵۰ متر مربع در داخل شهر در حال اجراست که سعی خواهم داشت تا پایان سال با تخصیص اعتبارات لازم به این پروژه شاهد افتتاح زورخانه خلخال باشیم.

وی ظرفیت ورزشی خلخال را خوب ارزیابی و تصریح کرد: رشته‌های ورزشی مختلفی در شهر خلخال در حال‌حاضر فعال هستند که ورزشکاران زیادی هم در عرصه حضور دارند و نیاز اساسی برای پربارسازی حوزه ورزش خلخال توجه به برخی زیرساخت‌ها و امکانات و تجهیزات ورزشی است که می‌بایست در اختیار ورزشکاران این شهرستان قرار گیرد.

این مسئول از توزیع متوازن امکانات ورزشی در شهرهای مختلف استان خبر داد و اظهار کرد: رویکرد ورزش و جوانان استان توزیع متوازن اعتبارات و امکانات ورزشی در شهرهای مختلف استان است که همچون سال گذشته همین رویه کاری را در سال ۱۴۰۰ که سال حمایت‌ها و مانع‌زدایی‌هاست پیش خواهیم گرفت.