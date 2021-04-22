به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش ظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان اهر از پرداخت تسهیلات ۹ میلیارد تومانی به ۱۱۰۰ واحد صنفی آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا در این شهرستان خبر داد و افزود: شیوع ویروس کرونا به واحدهای تولیدی و صنعتی فشار مضاعفی وارد کرده، که تاکنون تنها برای ۱۱۰۰ واحد صنفی آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا در شهرستان اهر ۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.

فرماندار شهرستان اهر با اشاره به این‌که برای ۱۱۳۰ طرح در حوزه‌های مختلف ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پرداخت شده است، گفت: با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون تومانی این‌که یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود یا خیر؛ منوط به حوزه فعالیت آن واحد تولیدی یا صنعتی بوده و طبیعتاً شغل‌ها با همدیگر تفاوت دارند.

وی بر لزوم احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد در شهرستان اهر تأکید کرد و گفت: اهلیت متقاضی سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت برای کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری بسیار اهمیت دارد، از این‌رو باید افرادی سرمایه در گردش بگیرند که واقعاً علاقه‌مند به اشتغال‌زایی باشند.

ضرورت پرداخت حقوق کارگران شاغل بر اساس قانون کار

خدابخش با ذکر این‌که پرداخت حقوق کارگران شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی بایستی منطبق با قانون کار باشد، ابراز داشت: اگر غیر از این صورت باشد و حق و حقوق کارگران پرداخت نشود اجحاف در حق آنان است.

فرماندار شهرستان اهر از پرداخت تسهیلات اشتغال به ۶ طرح تولیدی و صنعتی در شهرستان اهر خبر داد، یادآور شد: پرداخت فله‌ای و بدون توجه به نتیجه تسهیلات؛ نمی‌تواند در اشتغال مؤثر باشد لذا انتظار می‌رود تا تسهیلات اشتغال در قالب پشتیبان پرداخت شود.

وی بابیان این‌که طرح مشوق بیمه‌ای در راستای حمایت از اشتغال جوانان تحصیل‌کرده در شهرستان اهر اجرا می‌شود، اضافه کرد: این در حالیست که هر کارفرمایی از جوانان تحصیل‌کرده به‌کارگیری کند دولت ۲ سال حق بیمه کارفرمایان را پرداخت می‌کند.

نبود واحد فرآوری کنسانتره سیب در شهرستان اهر

خدابخش با انتقاد از نبود واحد فرآوری کنسانتره سیب در شهرستان اهر ابراز داشت: شهرستان اهر با تولید سالانه ۸۵ هزار تن سیب درختی؛ رتبه سوم استانی را دارد، اما با کمال تأسف هیچ واحد فرآوری و تبدیلی سیب در شهرستان اهر نداریم و هر ساله سیب تولیدی باغداران در کنار جاده می‌ماند.

فرماندار شهرستان اهر خطاب به مدیران ذی‌ربط گفت: آمار بیکاری را در شهرستان اهر به دقت و تحقیق بررسی کنید، ارائه آمارهای متفاوت از نرخ بیکاری از سوی مسئولان بیشتر مردم را سردرگم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان اهر با پرداخت تسهیلات اشتغال؛ ۲۸ طرح را اجرایی کرده و تمامی طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده است.