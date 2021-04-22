حکم ۲ نماینده شورا در شورای راهبری علم و فناوری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی» که بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی و در جلسه ۸۳۹ مورخ ۲۶/ ۱ / ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

متن ماده واحده «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی» به شرح ذیل است:

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی» که بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی و در جلسه ۸۳۹ مورخ ۲۶/ ۱ / ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

ماده واحده - به موجب بندهای ۱۷ و ۱۸ ماده ۷ سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب جلسه ۸۳۷ مورخ ۵/ ۱۲ / ۱۳۸۹) منصور کبگانیان و حجت‌الاسلام محمد محمدیان به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی، انتخاب می‌شوند.