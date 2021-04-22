سوریه:چتر حمایتی شورای امنیت موجب تشویق اسرائیل برای تجاوز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل سوریه با بیان اینکه جولان اشغالی بخش جدایی ناپذیر از خاک سوریه است بر حق دمشق برای باز پس گرفتن جولان اشغالی از تمامی راههایی که قانون بین الملل آن را تضمین کرده است، تاکید کرد.
«بسام صباغ» باردیگر خواستار تلاش شورای امنیت سازمان ملل برای تضمین اجرای قطعنامه شماره ۴۹۷ مصوب سال ۱۹۸۱ و الزام رژیم اشغالگر اسرائیل به توقف شهرک سازی ها و اقدامات سرکوبگرانه در حق اهالی جولان اشغالی سوریه و خروج کامل این رژیم از جولان اشغالی تا خط ۴ ژوئن ۱۹۶۷ شد.
نماینده دائم سوریه در نشست مجازی شورای امنیت در باره اوضاع خاورمیانه گفت: گذشت بیش از پنج دهه اشغال سرزمین های عربی از سوی اسرائیل تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه و صلح و امنیت بین المللی شمرده می شود و تداوم این اشغالگری ها، بهترین دلیل بر شکست شورای امنیت در انجام مسئولیت هایش برای پایان دادن به اشغالگری است که عامل اصلی ادامه تنش و درگیری ها در منطقه ما به شمار می رود.
وی افزود: شورای امنیت از بازخواست کردن مقامات رژیم اشغالگر به جرم ارتکاب اقدامات خصمانه، نقض قانون بین المللی و منشور سازمان ملل و رفتارهای سرکوبگرانه نظاممند در حق شهروندان ساکن سرزمین های عربی اشغالی عاجز بوده است، آن هم به دلیل چتر حمایتی که برخی کشورهای غربی عضو دائم شورای امنیت و در راس آن آمریکا برای رژیم اشغالگر اسرائیل تامین کرده اند.
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