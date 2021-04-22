سوریه:چتر حمایتی شورای امنیت موجب تشویق اسرائیل برای تجاوز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل سوریه با بیان اینکه جولان اشغالی بخش جدایی ناپذیر از خاک سوریه است بر حق دمشق برای باز پس گرفتن جولان اشغالی از تمامی راههایی که قانون بین الملل آن را تضمین کرده است، تاکید کرد.

«بسام صباغ» باردیگر خواستار تلاش شورای امنیت سازمان ملل برای تضمین اجرای قطعنامه شماره ۴۹۷ مصوب سال ۱۹۸۱ و الزام رژیم اشغالگر اسرائیل به توقف شهرک سازی ها و اقدامات سرکوبگرانه در حق اهالی جولان اشغالی سوریه و خروج کامل این رژیم از جولان اشغالی تا خط ۴ ژوئن ۱۹۶۷ شد.

نماینده دائم سوریه در نشست مجازی شورای امنیت در باره اوضاع خاورمیانه گفت: گذشت بیش از پنج دهه اشغال سرزمین های عربی از سوی اسرائیل تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه و صلح و امنیت بین المللی شمرده می شود و تداوم این اشغالگری ها، بهترین دلیل بر شکست شورای امنیت در انجام مسئولیت هایش برای پایان دادن به اشغالگری است که عامل اصلی ادامه تنش و درگیری ها در منطقه ما به شمار می رود.

وی افزود: شورای امنیت از بازخواست کردن مقامات رژیم اشغالگر به جرم ارتکاب اقدامات خصمانه، نقض قانون بین المللی و منشور سازمان ملل و رفتارهای سرکوبگرانه نظام‌مند در حق شهروندان ساکن سرزمین های عربی اشغالی عاجز بوده است، آن هم به دلیل چتر حمایتی که برخی کشورهای غربی عضو دائم شورای امنیت و در راس آن آمریکا برای رژیم اشغالگر اسرائیل تامین کرده اند.

بسام صباغ ادامه داد: رژیم اشغالگر در نقض قوانین بین الملل و قطعنامه های بین المللی به حد بی سابقه ای رسیده‌ است و همچنان به تجاوزهای مکرر خود در سرزمین‌های سوریه ادامه می دهند که نقض قطعنامه شماره ۳۵۰ سال ۱۹۷۴ شورای امنیت به شمار می رود.

وی گفت: طی کمتر از یک سال گذشته اسرائیل بیش از پنجاه بار به سوریه تجاوز کرده که با شهادت شمار زیادی غیرنظامی و تخریب اموال و دارایی آنان همراه شده است و همزمان مسئولین رژیم اشغالگر به نقض سازمان یافته حقوق بشر و حقوق بین الملل در جولان اشغالی سوریه ادامه می‌دهند که از جمله جرایم آن شهرک سازی، تبعیض نژادی، بازداشت خودسرانه اهالی و شکنجه و آواره کردن و سرقت منابع طبیعی جولان است.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در عین حال بر حمایت دمشق از حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود و تشکیل کشور مستقل فلسطینی در سراسر خاک فلسطین به پایتختی قدس تاکید کرد و گفت: حق پناهندگان فلسطینی برای بازگشت به سرزمینشان نیز بر اساس قطعنامه ۱۹۴ سال ۱۹۴۸ باید تضمین شود و هر معامله ای که مطابق با قطعنامه های سازمان ملل نباشد، پذیرفتنی نیست و فلسطین باید از حق عضویت کامل در سازمان ملل برخوردار شود.