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۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۱۳

شهردار آمل:

۱۸ پروژه خدماتی و عمرانی در آمل اجرا می شود

۱۸ پروژه خدماتی و عمرانی در آمل اجرا می شود

آمل- شهردار آمل گفت: ۱۸ پروژه خدماتی و عمرانی برای سال جاری تعریف و پیش بینی شده و در دست اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید هاشمی گفت: شهرداری آمل برای سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۸ پروژه خدماتی عمرانی تعریف و پیش بینی کرده است، که در حال حاضر ۱۳ پروژه‌ی شهری همزمان در دست اجرا است.

وی افزود: اجرای فاز ۱ و ۲ پروژه توسعه گردشگری، پارک ساحلی هراز، احداث رمپ های مسیر جایگزین پروژه پیاده راه سازی هسته مرکزی، اصلاح هندسی میدان شهیدان محمدزاده، احداث بازار پاسداران با هدف جابجای بازار تقاطع فجر (خیابان شیخ فضل الله نوری)، اجرای ۳۱ کیلومتر شبکه فیبر نوری (شهرهوشمند) با مشارکت و سرمایه گذاری ایرانسل، نصب چراغ روشنایی دکوراتیو در سطح شهر از جمله پروژه‌ها است.

وی ادامه داد: همچنین ساماندهی کوچه امامزاده ابراهیم (ع)، اجرای سنگ فرش پیاده رو خیابان‌های سطح شهر، بلوار امام رضا (ع) و مدرس، اجرای سقف سنتی بازارهای قدیم آمل (نوراسته و چهارسوق)، اجرای سنگ فرش بازار قدیم آمل جنب تکیه مشایی در راستای پروژه پیاده راه سازی هسته مرکزی، احداث ساختمان جدید شهرداری در راستای پروژه پیاده راه سازی هسته مرکزی، ساماندهی ورودی شهر از محور هراز و راه اندازی خط پردازش زباله از مبدا از دیگر طرح‌ها است.

کد مطلب 5195678

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