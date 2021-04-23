به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید موسوی شهردار منطقه یک با اعلام اجرای طرح باغ راه در پیاده راه خیابان شریعتی اظهار کرد: به منظور ارتقای زیبایی بصری و ایجاد و تقویت آرامش و در عین حال سرزندگی در خیابان شریعتی به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ورودی به منطقه یک، تبدیل آن به باغ راه مطرح و طرح مطالعاتی و اولیه آن انجام و عملیات اجرایی مقدماتی شامل نقش برداری کل مسیر به انجام رسیده است.

وی گفت: این اقدام علاوه بر زیبا سازی یکی از خیابان‌های شاخص منطقه و ایجاد یک فضای مطبوع و فرح بخش شهری، با کاهش مسیرهای ارتباطی سواره و توسعه پیاده راه با کاشت گل، درخت و درختچه، نصب آبنما، نیمکت، تأمین روشنایی مناسب و…، در ساماندهی ترافیکی محدوده نیز تأثیر گذارخواهد بود.

موسوی افزود: پس از تصویب نهایی طرح، عملیات اجرایی پروژه از ضلع جنوب شرقی خیابان شریعتی آغاز خواهد شد و با اجرای آن شهروندان عزیز، خیابان شریعتی را به صورت کاملاً سبز و محیطی تفریحی با نورپردازی‌های خاص رؤیت خواهند کرد.