برگزیدگان جشنواره استانی «سجود» شهرستان لامرد معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه قرایی گفت: با اتمام مهلت قانونی و تقاضای تمدید، هیأت داوران انتخاب و کار بررسی و انتخاب برترین‌های این جشنواره هنری آغاز شد که از میان آثار رسیده از شهرستان‌های مختلف استان فارس، در رشته خوشنویسی خط نستعلیق کاظم زردشت از نی ریز، خط ثلث امیر پژمان از استهبان، خط شکسته نستعلیق مجتبی رحم دار از فسا، در رشته نقاشی خط یوسف دهشیخی از شهرستان لامرد و خط تحریری حمید کوه پیما از سپیدان حائز رتبه برتر شدند.

وی افزود: در رشته گرافیک و تصویرسازی خانم‌ها فاطمه جنتی و زهره دوانی زاده از شیراز مشترکا شایسته تقدیر شناخته شدند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد ادامه داد: در رشته عکاسی حامد راستی از نی ریز و محمدرضا طیبی خرمی از صفاشهر به عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.

قرایی ضمن تشکر و قدردانی از دبیرخانه شورای اقامه نماز استان، هیأت داوران، دبیر جشنواره سجود و رئیس انجمن هنرهای تجسمی آقای سلمان هاشم پور گفت: با توجه به اینکه تمام مراحل جشنواره به صورت مجازی برگزار شده نظر به وضعیت کرونایی حاکم بر استان لوح تقدیر و هدایای ممتازین به آدرس آنان ارسال می‌شود.