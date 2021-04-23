کاندیداها باید شفاف عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در پیام جمعه این هفته که بدون مستمع در مصلای امام خمینی (ره) رشت برگزار شد با تأکید بر ضرورت رعایت دستور العمل های بهداشتی از سوی همه شهروندان، اظهار کرد: مردم باید به مسائل و توصیه‌های بهداشتی پایبند باشند.

وی به سالروز رحلت حضرت خدیجه (س) نیز اشاره و با بیان اینکه علم و آگاهی و همچنین مجاهدت در راه خدا از ویژگی‌های حضرت خدیجه (س) بود، افزود: خدیجه کبری (س) خود را وقف حمایت از پیامبر خدا (ص) کرد.

امام جمعه رشت با اشاره به پنجم اردیبهشت ماه و یادآوری واقعه صحرای طبس، گفت: آمریکایی‌ها تصور کردند ایران انقلابی همان ایران سال ۱۳۳۲ است و نمی‌دانستند رهبری این انقلاب را امام (ره) به عنوان یک ابر سیاستمدار به عهده دارد.

امام جمعه رشت با بیان اینکه سران آمریکا احمق‌ترین رهبران جهان هستند، ادامه داد: خروج آمریکا از غرب آسیا جز اصول جدایی ناپذیر نظام اسلامی است زیرا مردم این منطقه باید برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به سالروز ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع)، بیان کرد: خستگی مردم از جنگ قدرت پس از رحلت پیامبر اسلام (ص)، کم شدن خواص جامعه و نبود فرصت برای تربیت نیروها از جمله دلیل‌های نرمش و صلح قهرمانانه امام حسن (ع) بود.

مسئولان تمهیدات لازم برای تأمین منابع آب کشاورزی را فراهم کنند

وی در ادامه به مسائل موجود در استان گیلان به ویژه مشکل تأمین منابع آب کشاورزی با توجه به در پیش بودن فصل زراعی اشاره و اضافه کرد: طی نشستی در سال گذشته موضوع کم آبی به مسئولان و متولیان بخش کشاورزی تذکر داده و از آنها خواسته بودم با تدابیر صحیح تلاش کنند تا کشاورزان دغدغه‌ای در زمان فصل زراعت نداشته باشند.

نماینده ولی فقیه در گیلان ادامه داد: با توجه به کاهش نزولات آسمانی مسئولان مربوطه باید استفاده بهینه از آب را به کشاورزان آموزش دهند.

آیت الله فلاحتی در ادامه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا اشاره و اظهار کرد: انتخاب اصلح باید مد نظر مردم باشد باید افرادی انتخاب شوند که برای مردم و رضای خدا کار کنند.

وی با تاکید بر اینکه مردم به کسی رأی دهند که از شجاعت لازم برای کار کردن برخوردار باشند، افزود: هنوز برخی قوانین دست و پاگیر در شهرداری‌ها وجود دارد و مردم نگران این قوانین هستند.

امام جمعه رشت بر شفاف عمل کردن نامزدهای انتخابات تاکید کرد و افزود: اعضای شوراها به ویژه شورای شهر باید بتوانند شهرداران قوی، فهیم و با تجربه انتخاب کنند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه کسی که با خدا، مسجد و محراب رابطه خوبی ندارد برای مردم کار نمی‌کند، بیان کرد: ضد انقلاب و ضد رهبری نباید به انتخابات شوراها ورود کنند.