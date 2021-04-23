به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز جمعه با صدور بیانیه ای، فلسطینیان را به مقابله با اقدامات خصمانه صهیونیستها در مسجدالاقصی فراخواند.

بر اساس این گزارش، جنبش جهاد اسلامی فلسطین از مردم این کشور خواست که برای اقامه نماز، عازم مسجدالاقصی شوند و از ساکنان قدس حمایت کنند.

این جنبش با بیان اینکه مردم قدس، تسلیم سیاستهای صهیونیستهایِ زورگو نخواهند شد، خاطرنشان کرد: جوانان قدس به انتفاضه خود ادامه خواهند داد.

جهاد اسلامی تأکید کرد: قدس، به عنوان نماد مقابله و درگیری با رژیم صهیونیستی و مسجدالاقصی هم قبله مقاومت باقی خواهد ماند.

این جنبش مقاومتی تصریح کرده است که هرگونه تعرض به مسجدالاقصی با واکنش سخت فلسطینیان مواجه خواهد شد. جهاد اسلامی اعلام کرده است که جمعه کنونی روز خشم و گسترش انتفاصه برای حمایت از قدس و ساکنان آن است.