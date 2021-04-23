به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح لاله زاری ظهر آدینه در حاشیه افتتاح نمایشگاه و فروشگاه دائمی یک مؤسسه رسانه‌ای و انتشارات استان سمنان، با بیان اینکه فضاهای ویژه برای فروش کتاب به زودی توسط شهرداری معرفی خواهد شد و فعالان این عرصه می‌توانند از این فضاها که با شرایط بسیار مناسب خواهد بود استفاده کنند، تاکید کرد: فضاهای مناسب برای عرضه کتاب در سمنان ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه یک گذر فرهنگی که در محدوده گاراژ کلانتری سمنان در حال ایجاد است، تاکید کرد: فضاهایی برای کتاب خوانی پیش بینی خواهد شد تا فعالان این عرضه بتوانند از آن به خوبی بهره مند شوند.

خلاءهای پیش رو برداشته شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بر لزوم توسعه ظرفیت‌های عرضه کتاب در استان سمنان تاکید کرد و افزود: استان سمنان در زمینه کتاب از نویسندگان و ناشران خوبی برخوردار است اما در بخش توزیع و عرضه کتاب با خلأ و کمبودها جدی مواجه است.

فلاح لاله زاری همچنین با اشاره به تحول در عرصه‌های مختلف و استفاده از تکنولوژی جدید در این عرصه‌ها اظهار داشت: در بحث توزیع و عرضه کتاب نیز نیازمند تحول هستیم و باید تدابیری اندیشیده شود تا کتاب به راحتی در اقصی نقاط کشور در دسترس اهالی فرهنگ و علاقه مندان قرار گیرد.

وی با تاکید بر وجود مشکلات فراوان در توزیع کتاب گفت: برپایی نمایشگاه‌های کتاب و به خصوص نمایشگاه مجازی کتاب که سال گذشته برگزار شد یکی از راه‌ها است اما این نمایشگاه‌ها مسکن و موقتی هستند و نیازمند کار مستمر در عرضه کتاب هستیم.