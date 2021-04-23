بیش از ۶۰سال تجربه علمی و تربیت بیش از ۷۰هزار دانش آموز کرمانشاهی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استاد فقید مرحوم حاج نظام الدین آل آقا از نوادگان آیت الله آقا محمدباقر وحید بهبهانی سوم اردیبهشت ماه ۱۳۰۳ در کوچه صارم‌الدوله‌ی محله فیض‌آباد کرمانشاه، در خانواده‌ای روحانی و بانفوذ چشم به جهان گشود؛ تحصیلاتش را نزد علمایی چون آیت‌الله کاظمی، آیت‌الله فیض مهدوی، آیت‌الله علامی و آیت‌الله حاج شیخ ابوتراب آل آقا کسب فیض کرد.

دوره دانش‌سرای حقوق را نیز گذراند و مدتی هم در دادگاه به‌عنوان مشاور مشغول به کار شد؛ اما پس از مدتی به خاطر عشق به شغل معلمی از کارش کناره‌گیری کرد تا با تدریس در دبیرستان رازی وارد دنیای آموزش شود.

نظام‌الدین آل‌آقا از نوادگان آیت‌الله العظمی علامه آقا محمدباقر وحید بهبهانی که در حوزه‌های علمیه و در بین علما به استاد کل و مجدد مذهب معروف بوده، است.

در صحبت‌هایش به ۶۰ سال تجربه معلمی و آموزش ۷۰ هزار دانش‌آموز اشاره داشت و می‌گفت از شاگردانم ۸ تن استاندار، ۲ تن در مقام وزیر، ۸ پروفسور، ۲۲ فرماندار و ۲۷ شاگرد مدیرکل در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت کرده‌اند ولی در این میان بالاترین افتخارش به شهدایی بود که روزگاری در کلاس درس توفیق تربیت آن‌ها را داشته بود.

این دبیر بازنشسته آموزش و پرورش دبیرستان‌های کرمانشاه افتخار خود را تدریس علوم دینی و معرفتی می‌دانست، نظام‌الدین می‌گفت: ۷۰ هزار دختر و پسر تعلیم دیده و با اخلاق و مؤثر را تحویل اجتماع داده است و همه آن‌ها را فرزندان خود می‌دانست.

وی تا توانست، خودش را از کار و تلاش بازنشسته نکرد و تا نایی در بدن داشت حتی با کمک واکر به دبیرستان‌های کرمانشاه می‌رفت و به دانش آموزان درس اخلاق می‌داد و بر کار کارگران در مرمت آرامگاه آیت‌الله العظمی آقا محمدعلی آل‌آقا معروف به قبر آقا نظارت می‌کرد.

او از معدود معلمانی بود که تا پایان عمر با برکتش از ارشاد و آموزش جوانان کرمانشاه دست نکشید و مدام به سرکشی دانش‌آموختگان در مدارس مختلف می‌رفت؛ او که تا پایان عمر هیچ‌گاه ازدواج نکرد، شاگردانش را فرزند خطاب می‌کرد و جز خیرین بزرگ شهر بود که در وقف و مدرسه‌سازی زبانزد بود.

به گفته‌ی وی خاندان آل‌آقا خاندانی غیر کُرد در شهر کرمانشاه از نسل آیت‌الله العظمی علامه آقا محمدباقر وحید بهبهانی بودند که حدود ۲۵۰ سال قبل، از اصفهان به کرمانشاه آمده بودند، آیت‌الله العظمی آقا محمدعلی آل‌آقا که فرزند مرحوم وحید بود در سال ۱۷۷۱ میلادی برای تأسیس حوزهٔ علمیه‌ای در کرمانشاه فراخوان داد و از روحانیون شهرهای شیعه‌نشین ایران و عراق درخواست کرد که برای مشارکت در تأسیس این حوزه به کرمانشاه بیایند.

حاج نظام الدین آل آقا برایمان از هر وزیر و بزرگی محترم تر بود

افشین آزادی رئیس حوزه هنری کرمانشاه با اشاره به مهربانی و محبت آقا نظام الدین آل آقا معلم کرمانشاهی، اظهار کرد: سالهای کودکی را بیاد دارم که پیرمردی مهربان هر از چندگاهی به مدرسه ما می‌آمد و مدیر و معلمان طوری او را تحویل می‌گرفتند که برایمان از هر وزیر و بزرگی محترم تر بود.

وی ادامه داد: این پیرمرد روی سکوی حیاط مدرسه می‌ایستاد و برایمان از تقوا و دین می‌گفت؛ حتی اگر با حضور او با اذان مقارن بود صف‌های نماز مدرسه از هر روزی شلوغ تر می‌شد.

رئیس حوزه هنری کرمانشاه تصریح کرد: روزهایی هم که در جهاد دانشگاهی به شغل کارمندی و معلمی مشغول بودم باز هم گاهی شاهد حضور همان پیرمرد مهربان در اداره بودم؛ پیرمردی که همه را با محبت مجذوب خود می‌کرد و ما هم مانند همان معلمان دوران کودکی به احترامش تمام قد می‌ایستادیم و عزیزش می‌داشتیم.

وی ادامه داد: سالهای اخیر هم سعی می‌کردم از احوال ایشان بی خبر نمانم و هر یکی دوماه یکبار به منزل ایشان می‌رفتم و از مهربانی اش گرما می‌گرفتم.

آزادی خاطر نشان کرد: این معلم مهربان و استاد با محبت در حالی که همه افتخارش بیش از ۶۰ سال تجربه معلمی، سیراب کردن حدود ۷۰ هزار تن دانش آموز از علم خود بود؛ سال گذشته همزمان با بعد از ظهر اربعین حسینی (ع) از دنیا رفتند.