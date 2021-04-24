کسب سهمیه المپیک قایقرانی دور از ذهن نیست/امیدوارم خوشحال برگردیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی قایقرانی آب‌های آرام کشورمان چهارشنبه شب تهران را به مقصد تایلند ترک کرد تا در رقابت‌های انتخابی المپیک شرکت کند. قرار است در این رویداد که از ۱۳ اردیبهشت ماه در پاتایای تایلند شروع می‌شود ۱۰ سهمیه زنان و مردان توزیع گردد.

هدیه کاظمی پاروزن تیم ملی قایقرانی کشورمان پس از اعزام به این رویداد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمرینات بسیار خوبی را در این مدت دنبال کردیم. در چند ماه گذشته چهار اردوی متمرکز داشتیم البته قبل از آن هم در هنگام قرنطینه مانند همه ورزشکاران در خانه و شهرمان تمرین کردیم.

وی در خصوص اینکه از شرایط خود رضایت کامل دارد گفت: در اردوهای آخر رکوردهای خوبی را ثبت کردم و تمرینات سنگین‌تر شد. قرار است در این مسابقات هم براساس شرایط و رکوردها در کایاک ۵۰۰ متر رقابت کنم.

کاظمی خاطرنشان کرد: در این مدت مسابقه‌ای نرفته‌ایم و هیچ شناختی از رقبا نداریم. بعضی نفرات را از طریق صفحات مجازی شأن دیده‌ایم اما از تمرینات، رکوردها و شرایط تیم‌ها اطلاع دقیقی نداریم و نمی‌توانیم آنها را به درستی آنالیز کنیم.

پاروزن کشورمان در خصوص شانس تیم قایقرانی ایران در کسب سهمیه المپیک هم گفت: واقعاً کسب سهمیه دور از ذهن نیست. با توجه به اینکه همه قایقرانان کشورها در این مدت کرونا شرایط یکسانی داشته‌اند کسب سهمیه دور از انتظار نخواهد بود.

وی ادامه داد: امیدوارم با توجه به تایم‌هایی که الان داریم نتیجه خوبی را بدست بیاوریم و با همه تیم خوشحال برگردیم.