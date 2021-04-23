آیت‌الله رضا رمضانی گیلانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و تسلیت رحلت حضرت خدیجه (س)، اظهار کرد: از جمله مواردی که در ماه مبارک رمضان از خداوند طلب می‌کنیم، جایگاه ذکر است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به اینکه چشیدن شیرینی ذکر و یاد خدا، از خواسته‌های روزه‌داران در ماه رمضان است، تصریح کرد: انسان برای رسیدن به نوعی آرامش جسمی و روحی باید به یاد خدا باشد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم و وحی راه رسیدن به آرامش از مسیر یاد خدا را مشخص کرده‌اند، تاکید کرد: یاد خدا فضیلت‌های زیادی دارد که برترین بهره‌ها و بهترین لذت را برای انسان می‌آورد.

آیت‌الله رمضانی همواره در یاد خدا بودن را سیره و روش تقوا پیشگان و اخلاق نیکوکاران دانست و اظهار کرد: انسان‌های نیکوکار سعی می‌کنند از یاد خدا بهره‌مند شده و استفاده کنند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه بهترین سرور و شادی را یاد خدا به انسان می‌دهد، اضافه کرد: از جمله آثار یاد خدا، این است که اگر نفاقی در درون انسان باشد، از بین می‌رود.

انسان باید حقیقت ذکر دریابد

وی افزود: نفاق خطر جدی برای انسان‌ها است؛ برخی رفتار و حرف زدن‌شان منافقانه است که این نفاق ممکن است در خیلی از جاهای زندگی خود را نشان دهد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اینکه تلاش انسان باید این باشد که با ذکر و یاد خدا بتواند روح خود را آرام و تربیت کند، تصریح کرد: اینکه خدا در قرآن بیان داشته که «به یاد من باشید، منم به یاد شما خواهم بود»، نوعی امنیت برای انسان به وجود می‌آورد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) به مفهوم یاد خدا بودن اشاره کرد و گفت: یاد خدا فقط بیان زبانی نیست بلکه انسان باید حقیقت ذکر باشد.

وی با اشاره به اینکه خیلی چیزها می‌تواند نقش ذکر را ایفا کند، تصریح کرد: نماز، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر و هر چیزی که در مسیر عبودیت باشد، می‌تواند به انسان آرامش بدهد.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه اگر ذکر در حیات انسان نباشد، زندگی تلخ و سخت خواهد بود، افزود: انسان غافل، با شیطان همنشین می‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) کسانی که در یاد خدا نبوده و اهل ذکر نیستند به نوعی قساوت قلب می‌رسند، اظهار کرد: این قساوت قلب، انسان را به هر نوع فساد و زشتی هدایت می‌کند.

وی قلب قسی را به دور از انعطاف و ظرافت دانست و اظهار کرد: انسانی که سخت دل بشود، نه برای خود و نه برای دیگران، فایده‌ای ندارد.