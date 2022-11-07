ارتباط لذت شهودی و عقلی با رسیدن انسان به کمال

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین رضا رمضانی دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) امروز در جلسه درس اخلاق دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: استادی داشتیم می‌گفت ما اخلاق خواندیم، عرفان خواندیم اما عارف نشدیم؛ ممکن است انسان درس اخلاق و عرفان را بخواند اما با آن مطالب بیان شده بسیار فاصله داشته باشد.

وی با اشاره به ولادت امام حسن عسکری (ع) اشاره و تصریح کرد: آن خطوط کلی را که حضرت باید دنبال می‌کردند همان چیزی بود که پیامبر اکرم مشخص کرده بودند؛ بنابراین رسالت اولیای الهی هدایت انسان‌ها است. از این رو انبیای الهی مبعوث شدند تا راه و مقصد را به بشر نشان دهند برای همین وقتی آنان مشاهده می‌کردند که برخی به بیراهه می‌روند اندوهگین می‌شدند. البته در این مسیر با مشکلات چالش‌های فراوانی مواجه می‌شدند.

رمضانی ادامه داد: اهل بیت (ع) برای نشر معارف الهی از راه‌های گوناگون مانند تربیت شاگرد، بهره گیری از دعا و… استفاده می‌کردند. امام حسن عسکری در محلی زندگی می‌کردند که نظامیان آنجا مستقر و همواره در حصر بودند. شیعیان نیز نمی‌توانستند به صورت مستقیم با حضرت ارتباط برقرار کنند و عمدتاً مخفیانه و خیلی محدود ایشان را ملاقات می‌کردند. اما با وجود این محدودیت‌ها و سخت گیری ها حضرت توانستند شاگردانی را تربیت کنند که تعداد آن قریب به ۱۰۰ تن می‌رسید. هدف از این تربیت شاگرد گسترش و تبلیغ دانش اخلاق، دین و… در جامعه بود. همچنین یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته توسط امام حسن عسکری آماده سازی مسلمانان برای دوران غیبت بود. دیگر اقدامات صورت گرفته توسط حضرت مقابله با انحرافات و شبهات و تقویت شبکه وکالت است.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) اضافه کرد: شبکه وکالت مساله مهمی بود تا جریان امامت و ولایت و رهبری در نظام اسلامی به معنای رهبری جهان اسلام ادامه پیدا کند. معنای شبکه وکالت این بود که زمینه فراهم شود تا شیعیان بتوانند در زمان غیبت به تکالیف خود عمل کنند. بنابراین همه ائمه و اولیای الهی از جمله امام حسن عسکری به رسالت خود به صورت دقیق و عمیق آن هم با روش‌های مختلف عمل کردند. وجود امام لطف است از این رو ائمه اطهار (ع) را باید درست شناخت و نباید نسبت به شناخت آنان غفلت صورت بگیرد.

وی در بخش دیگر سخنرانی با بیان اینکه ظرفیت‌های وجودی انسان باید شناخته و این ظرفیت‌ها بهم پیوند بخورد، گفت: از جمله این ظرفیت‌ها محبت، قدرت و اراده است که این سه ظرفیت باید با هم پیوند داشته باشد. انسان معمولاً به دنبال این است که چیزهای دیگر را کسب و کشف کند در حالی که مهمترین چیزی که انسان باید کشف کند حقیقت وجود خودش است.

رمضانی با اشاره به اینکه انسان باید گرایش‌های خود را بشناسد، ادامه داد: آدمی سه گرایش اصلی در رابطه با خود دارد. یکی از آن گرایش‌ها حب بقا است؛ انسان جاودانه زیستن را دوست می‌دارد برای همین هر کاری که انجام می‌دهد گویا برای ابد در عالم دنیا باقی خواهد ماند. تاکید شده در عالم دنیا طوری عمل کنید که ابدیت را به شکل زیبا بسازید. انسان باید به این مرحله از درک برسد که حیاتش تنها آن حیات مادی نیست و حیات دیگری نیز وجود دارد که لازم است درست فهمیده شود و آن حیات معنوی و ابدی است.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) حب کمال را ظرفیت دیگر برشمرد و گفت: حب کمال از عمده گرایش‌هایی است که در انسان وجود دارد. آدمی موجودی کمال جو و کمال گرا است اما مشکلی که وجود دارد این است که ما کمال را درست نفهمیدیم و درک نکردیم. سعادت یک امر بدیهی و ساده نیست بلکه یک امر بسیار پیچیده، عمیق و دقیق است از این رو باید دید خالق کدام کمال را برای انسان تعریف کرده است بر این اساس شناخت کمال تنها از طریق وحی امکان پذیر است زیرا سازنده وحی می‌داند انسان چیست و کیست؟ کمال انسان باید به آن ابدیت برگردد در این صورت آدمی به آرامش ابدی دست می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: گرایش سوم این است که انسان به بهترین لذت برسد اگر به این لذت دست یابد به کمال رسیده است. لذت مادی یک امر موقت بوده و به زودی تمام می‌شود. لذت دیگری نیز وجود دارد که لذت عقلی است. بالاترین لذت لذت شهودی بوده که انسان در این عرصه بسیاری از حقایق را مشاهده می‌کند. بنابراین کمال با لذت شهودی و عقلی ارتباط دارد.