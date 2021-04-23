سهراب مرادی نایب قهرمان آسیا شد/ سهمیه المپیک کسب نشد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین روز از مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا و گزینشی المپیک امروز جمعه با مصاف مدعیان دسته ۹۶ کیلوگرم به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد که طی آن سهراب مرادی دارنده مدال طلای المپیک و جهان به روی تخته رفت.

سهراب در اولین حرکت یک ضرب، ۱۷۰ کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت دوم وزنه ۱۷۴ کیلوگرم را انداخت. مرادی در حرکت سوم پشت وزنه ۱۷۴ کیلوگرم قرار گرفت که این بار موفق شد این وزنه را مهار کند و به مدال برنز این حرکت دست یابد.

سهراب در حرکت دوضرب ۲۱۰ کیلوگرم را مهار کرد اما در دومین حرکت وزنه ۲۲۰ کیلوگرم را انداخت. سهراب در حرکت سوم هم در مهار این وزنه ناکام ماند و به مدال نقره دوضرب و مجموع دست یافت.

هر چند سهراب در این مسابقات رکورد مجموع ۳۸۴ کیلوگرم را به ثبت رساند اما نتوانست امتیازی که برای سهمیه المپیک لازم بود را کسب کند.