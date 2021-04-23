برخی کج سلیقگی ها مانع توسعه غرب جزیره و کمبود آب در قشم است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مومنی مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیرعامل پیشین سازمان منطقه آزاد قشم جمعه شب در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل منطقه آزاد قشم توسعه متوازن جزیره قشم و مطالبه گری مردم این جزیره را دو هدف عمده خود در آغاز تصدی مسئولیت خود در قشم در حدود هفت سال پیش عنوان کرد و گفت: امروز خدا را شاکرم که با کمک و همت تک تک همکارانم در سازمان، مسئولان شهرستان و بخصوص ائمه جمعه شیعه و اهل سنت بطور نسبی به این دو هدف رسیدم.

وی با اشاره به اینکه امروز بستر توسعه در غرب جزیره فراهم شده و حرکت به سوی پیشرفت آغاز شده است، افزود: اگر برخی کج سلیقگی ها نبود توسعه این بخش از جزیره عزیز قشم تا حالا به سرانجام خوبی رسیده بود.

مومنی تصریح کرد: وقتی من به جزیره قشم آمدم حتی یک مگاوات برق در این جزیره تولید نمی شد، درصورتی که میزان تولید برق در این جزیره تا پایان دولت دوازدهم به یک هزار و یکصد مگاوات خواهد رسید.

وی مشکل کمبود آب در جزیره را ناشی از کج سلیقگی برخی ها دانست و خطاب به مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم گفت: قطار توسعه در جزیره باید با همان سرعت و حتی بیشتر ادامه یابد و مهم ترین خواسته من این است که مردم عزیز قشم باید تکریم شوند.

مشاور رییس جمهوری در توضیح تکریم مردم جزیره تصریح کرد: من نگذاشتم مردم به سراغ من بیایند بلکه من خودم به سراغ مردم رفتم و از نزدیک با مسائل و مشکلات آنها آشنا شدم.

دبیر شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح دستاوردهای اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم پرداخت و گفت: قریب ۵۰ درصد همه پروژه هایی که در پنج مرحله توسط ریاست محترم جمهوری افتتاح شده است، متعلق به منطقه آزاد قشم است و این مسیر باید ادامه پیدا کند.

مومنی با بیان اینکه بدهی مسئولان به مردم قشم ومطالبات این مردم پایانی ندارد و لیاقت و استحقاق آنها بیش از اینهاست، گفت: من وقتی به قشم آمدم تقریباً سالم بودم ولی الان هفت هشت مشکل جسمانی دارم ولی همه این مشکلات برایم بسیار شیرین است چرا که توانستم پرچم توسعه را در جزیره برافراشته نگهدارم و همین برایم کافیست.

مشاوررییس جمهوری و دبیر شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین به برنامه های خود در دبیرخانه این شورا اشاره کرد و یادآور شد: اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تهیه و تنظیم لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش این مناطق، دو هدف اصلی ما در این دبیرخانه است و همین جا اعلام می کنم که دبیرخانه آماده پذیرش هرنوع ایده و پیشنهاد دراین موارد است.

وی سیاست کلی دبیرخانه شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در بکارگیری نیروی انسانی در این مناطق، دست پاکی و سلامت بودن، برنامه مداری و اقتدار افراد اعلام کرد.

بنا بر این گزارش در پایان این آیین حکم ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد قشم توسط حمیدرضا مومنی مشاوررییس جمهوری و دبیر شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به علی درویش پور اعطا شد و از زحمات کیهان عباسیان سرپرست این سازمان هم با اهداء لوح تقدیر کرد.

گفتنی است در این آیین جمع زیادی از مدیران و فعالان بخش خصوصی جزیره قشم با اهداء هدایایی از زحمات هفت ساله حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره و مدیرعامل پیشین سازمان منطقه آزاد قشم تقدیر و تشکر کردند.