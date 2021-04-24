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۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۵۲

مدیرکل استاندارد ایلام:

برچسب انرژی وسایل سرمایشی در ایلام بررسی و نظارت می شود

برچسب انرژی وسایل سرمایشی در ایلام بررسی و نظارت می شود

ایلام-مدیرکل استاندارد ایلام گفت: برچسب انرژی وسایل سرمایشی در ایلام توسط اداره استاندارد بررسی و نظارت می شود.

مهناز همتی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی برچسب انرژی و همچنین کلید محافظ جان در کولرهای آبی در واحدهای صنفی سطح استان، در آغاز فصل گرما خبر داد.

مدیرکل استاندارد گفت: کارشناسان و بازرسان استاندارد ایلام در بازرسی از واحدهای صنفی استان، برچسب انرژی، کلید محافظ جان و نیز شناور کولرهای آبی در سطح استان را آغاز کردند.

وی افزود: در استاندارد ملی کولرهای آبی مقرر شده که سازنده، از رله RCCB (کلید محافظ جان) در مدار الکتریکی استفاده کنند که در این صورت خطر برق گرفتگی به شدت کاهش می‌یابد.

همتی با اشاره به اینکه توجه به کلید محافظ جان و برچسب انرژی در هنگام خرید کولرهای آبی، یکی از راه‌های صرفه جویی در منابع انرژی است و خطرات ناشی از برق گرفتگی هنگام شستشو را کاهش می‌دهد، گفت: از همشهریان خواهشمندیم که در خرید کولرهای آبی باید به داشتن استاندارد با کد ده رقمی برچسب انرژی و همچنین داشتن کلید محافظ جان دقت داشته باشند.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: به منظور حفظ سلامت و ایمنی جامعه، از مصرف هرگونه کالای فاقد استاندارد خودداری کرده و در هنگام خرید به نشان استاندارد و کد ۱۰ رقمی درج شده در ذیل علامت استاندارد توجه کنند و با ارسال کد ۱۰ رقمی به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ از اصالت کالای خریداری شده اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 5196661

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