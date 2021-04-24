ورود اتباع هندی و پاکستانی به ایران ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور، حسین ذوالفقاری در نشست امروز کمیته که در محل وزارت کشور با حضور ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت و علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و دیگر اعضای کمیته از جمله معاون ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد، افزود: در جلسه امروز کمیته مساله کنترل ویروس جهش یافته هندی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: موضوع خطر ویروس جهش یافته هندی امروز از سوی رئیس جمهوری کشورمان مطرح شد و بلافاصله جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی با حضور معاونین وزارت بهداشت و نمایندگان دستگاه‌ها در خصوص بررسی کنترل و مقابله با ورود این ویروس به کشور برگزار شد.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه با توجه به خطر ویروس، مقرر شده است: تا اطلاع ثانوی کلیه پروازهای هند و پاکستان لغو و همچنین افرادی که از حدود یک ماه قبل در هند و پاکستان حضور داشتند و اتباع این دو کشور ورودشان به کشور ممنوع است.

وی در این خصوص گفت: این موضوع از طریق سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی اعلام شد تا از سوار کردن این افراد به هواپیما جلوگیری به عمل آید.

معاون وزیر کشور همچنین تصریح کرد: اتباع هندی و پاکستانی مسافر، امکان خروج از کشور را دارند.

وی اضافه کرد: شهروندان کشورمان که هم اکنون در هند و پاکستان حضور دارند برای بازگشت به ایران باید تست دهند و در بازگشت به ایران هم دوباره تست و مراحل قرنطینه اعمال خواهد شد.

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مساله مهم کنترل مرزهای جنوب شرقی کشور اشاره کرد و گفت: در این خصوص مقرر شد که نیروهای مسلح کشور به صورت ویژه و ضربتی مرزهای جنوب شرقی را تحت کنترل قرار دهند.



وی تصریح کرد: بر همین اساس، ورود هر گونه مسافر از مبادی هند و پاکستان اعم از مجاز و غیر مجاز از طریق مرزهای آبی و خاکی به داخل کشور ممنوع است.

ذوالفقاری با اشاره به امکان انتقال بیماری از طریق ملوانان خارجی به داخل کشور هم گفت: تصمیم بر این گرفته شد که ملوان‌هایی که با کشتی‌های باربری به بنادر کشور وارد می‌شوند، مأمورین ایرانی جهت مقابله با کرونا هیچ گونه ارتباطی با آنها نداشته باشند.



ذوالفقاری در ادامه صحبت‌هایش به ضرورت تشدید اقدامات نظارتی در کل ورودی‌های کشور اشاره کرد و گفت: در این خصوص تصمیم بر این شد که با پشتیبانی جدی هلال احمر، نیروی انتظامی، کمیته عالی نظارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی کنترل‌های جدی تر برای شناسایی بیماران و جلوگیری از انتقال آنها به کشور صورت گیرد.



موضوع قرنطینه از دیگر محورهای صحبت ذوالفقاری بود و در این خصوص گفت: مقرر شد که نقاط مشخص و معینی در نزدیکی مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور برای قرنطینه در نظر گرفته شود.

وی در این خصوص گفت: هزینه قرنطینه برای مسافران مثل سایر کشورهای دنیا با خود افراد خواهد بود.

ذوالفقاری با اظهار اینکه یک مساله مهم در کنترل بیماری کرونا، رعایت قرنطینه از سوی افراد مبتلا به کروناست، گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته در کشور طی یک ماه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار مورد نقض قرنطینه در کشور داشتیم.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: تصمیم بر این شد که دسترسی همه دستگاه‌های دولتی به سامانه ماسک وزارت بهداشت داده شود تا هر کسی که به هر دستگاهی مراجعه می‌کند، بلافاصله با ثبت نام اش در سیستم، وضعیت بیماری اش مشخص شود.

ذوالفقاری گفت: به افراد مبتلا به کرونا در صورت ترک قرنطینه، خدمات ارائه داده نمی‌شود و همچنین برای هر فرد مبلغ دویست هزار تومان جریمه بر روی پلاک خودرو از سوی ناجا اعمال می‌شود.



وی اضافه کرد: برای افراد فاقد خودرو با هماهنگی وزارت ارتباطات مبلغ جریمه به فیش تلفن همراه اش اعمال می‌شود و در نهایت افرادی که ماشین و تلفن ثابت به اسم ایشان ثبت نشده نباشد؛ از طریق حساب‌های بانکی جریمه مورد نظر اعمال می‌شود.



ذوالفقاری با اشاره به اینکه حراست دستگاه‌ها موظف هستند در جهت شناسایی بهتر بیماران کرونا، اطلاعات همه افراد را ثبت کنند؛ گفت: با این اقدام هم شناسایی افراد مبتلا به بیماری راحت تر انجام می‌شود و هم اقدام بازدارنده خوبی برای ناقضین قرنطینه خواهد بود.



رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به ابلاغیه وزیر کشور به ستادهای استانی و شهرستانی در فعال کردن کمیته‌های نظارت در امر مقابله با کرونا، گفت: امروز آمادگی بالایی در کشور نسبت به مهار موج چهارم بیماری شکل گرفته که امید داریم این همراهی به نحو مؤثری تا ریشه کن شدن کامل بیماری تداوم یابد.

ذوالفقاری همچنین به مساله برخورد عادلانه در امر محدودیت‌ها اشاره کرد و گفت: این مساله وجود دارد که تعدادی از کسبه و بازاریان واقعاً محدودیت‌ها را رعایت می‌کنند و در برابر شاهد عدم رعایت برخی دیگر از فعالان بازار هستیم که این امر موجب گله مندی شده است.

وی در این خصوص گفت: باید محدودیت‌های اعمال شده که صرفاً با هدف حفظ سلامت و جان شهروندان عزیز کشورمان است؛ به جد از سوی همه قشرها اعم از بازاریان و ادارات رعایت شود.

معاون وزیر کشور از استانداران سراسر کشور خواست با ورود جدی به مساله نحوه حضور کارکنان در ادارات، هر گونه موارد نقض را به قرارگاه و به سازمان‌های نظارتی کشور برای برخورد گزارش نمایند.

ذوالفقاری گفت: در خصوص تعداد حضور کارکنان دستگاه‌های دولتی نسبت به وضعیت بیماری شأن، دستگاه‌های ملی هم تابع ستادهای استانی هستند. در تهران استانداری تهران و ستاد بیماری استان تهران متولی نظارت بر این موضوع در کل استان است.

معاون وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: امید داریم که همه بخش‌ها اعم از اداری و سازمانی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، کسب و کارها همه با هم محدودیت‌های اعلام شده را رعایت کنیم تا از این پیک بیماری که در همه کشورهای دنیا رخ داده به زودی و با سرعت عبور کنیم.