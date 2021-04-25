چین برای تولید واکسن سازگار با انواع ویروس کرونا تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، ژونگ نانشان متخصص ارشد بیماریهای تنفسی در چین روز گذشته با حضور در یک نشست پزشکی در شهر گوانگجو در جنوب چین در این مورد گفت: مشکل اصلی برای مقابله با ویروس کرونا در حال حاضر جهشهای مداوم ویروس مذکور است.
وی افزود: این جهشها در بسیاری از کشورها مانند انگلیس، برزیل و آفریقای جنوبی رخ داده و افرادی که به این ویروسهای جهش یافته مبتلا میشوند شرایط دشوارتری دارند، زیرا ویروسهای مذکور رفتار تهاجمیتری دارند.
به گفته وی بررسیها نشان میدهد واکسنهای موجود تأثیرگذاری کمتری بر روی گونه جهش یافته ویروس کرونا در آفریقای جنوبی موسوم به B.۱.۳۵۱ دارند. از سوی دیگر مدت زمان مصونیت ایجادشده در بدن افراد بعد از تزریق واکسن کرونا مشخص نیست. همچنین معلوم نیست آیا تزریق دوزهای اضافی باعث محافظت بیشتر از افراد در برابر ویروس میشود یا خیر.
در حال حاضر نزدیک به ۵۰ نوع واکسن کرونا در چین و بیش از ۲۰۰ واکسن کرونا در سراسر جهان در دست تولید است و هنوز مشخص نیست چه نوع واکسنی برای مقابله با این ویروس مؤثر است.
به گفته این متخصص عوارض جانبی تزریق واکسنهای کرونا در سراسر جهان نیز نگران کننده است و وقوع لخته خون بعد از تزریق برخی از این واکسنها در اتریش، انگلیس و آلمان به نگرانیهایی دامن زده است. از همین رو چین در تلاش است واکسنهای تازهای را تولید کند که بتوانند پاسخگوی جهشهای مکرر ویروس کرونا باشند. وی از ارائه توضیحات فنی بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
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