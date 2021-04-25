ایران در تولید بنزن خودکفا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ایران به دنبال تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه تولید بنزن در یکی از پتروشیمی های کشور در سال ۹۹ از واردات این محصول راهبردی بی‌نیاز شد.

این پتروشیمی داخلی در سال ۱۳۹۹ موفق به تولید بیش از ۱۰۰ درصد برنامه تولید خود در محصول بنزن شده و با تولید ۸۵۶۱۰ هزارتن محصول نسبت به سال ۹۸ با ۸ درصد افزایش، به تولید حداکثری رسیده است.

این افزایش تولید، کشور را از واردات محصول راهبردی بنزن که به‌عنوان محصول پایه در شوینده‌ها و مواد بهداشتی کاربرد دارد بی‌نیاز کرده تا علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور، در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا و لزوم افزایش مصرف شوینده‌ها، کشور بدون چالش و با تکیه بر تولیدات داخلی نیازهای مصرف‌کنندگان را برطرف کند.