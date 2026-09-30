  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

اعطای تسهیلات برای خرید طلا، ارز و رمزارزها ممنوع است

اعطای تسهیلات برای خرید طلا، ارز و رمزارزها ممنوع است

بانک مرکزی اعلام کرد: اعطای هرگونه تسهیلات از طریق بانک یا واحدهای دیجیتال، برای مواردی چون خرید طلا، ارز (دلار و سایر اسعار خارجی) و انواع رمز ارزها و سکوهای مبادلاتی چنین اقلامی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی، طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ مورخ ۸ مهرماه ۱۴۰۵ بر ممنوعیت مطلق اعطای هرگونه تسهیلات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، از طریق بانک یا واحدهای دیجیتال، برای مواردی همچون خرید طلا، ارز (دلار و سایر اشعار خارجی) و انواع رمز ارزها و سکوهای مبادلاتی چنین اقلامی، تاکید و تصریح کرد.

در این بخشنامه تاکید شده است: با توجه به لزوم تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، لازم است تخصیص منابع بانکی با رعایت دقیق موازین تخصیص به خصوص اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، مراقبت حداکثری به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مولد و نظارت بر مصرف آن انجام پذیرد.

همچنین مسئولیت هرگونه انحراف در مسیر مصرف تسهیلات و تضاد آن با چارچوب های ابلاغی، متوجه مدیریت‌های ذیربط بوده و در صورت مشاهده تخلف، تمامی مدیران و کارکنان مربوط به مراجع انتظامی و نظارتی و قضایی معرفی خواهند شد.

کد مطلب 6963917
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها