به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مهدوی، بعداز ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه جشنواره ملی اختراعات و نوآوریهای استان کرمان، با اشاره به تغییر ماهیت عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی کشورها اظهار کرد: در اقتصاد دانشبنیان، مزیت کشورها دیگر صرفاً به منابع طبیعی و سرمایههای فیزیکی محدود نمیشود، بلکه دانش، خلاقیت، فناوری و توانایی حل مسئله به سرمایههای اصلی توسعه تبدیل شدهاند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان کرمان در حوزههای معدن، صنعت، کشاورزی، انرژی، گردشگری و خدمات افزود: کرمان در کنار برخورداری از ظرفیتهای بزرگ اقتصادی، با مسائل واقعی و پیچیدهای نیز مواجه است که حل آنها نیازمند استفاده از راهکارهای جدید و فناوریهای نوین است.
حرکت از «نوآوری برای نوآوری» به سمت نوآوری مسئلهمحور
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مقوله نوآوری گفت: به جای اینکه ابتدا بپرسیم چه فناوری در اختیار داریم، باید از خود بپرسیم چه مسئلهای داریم و فناوری چگونه میتواند به حل آن کمک کند.
مهدوی، این رویکرد را حرکت از «نوآوری برای نوآوری» به سمت «نوآوری مسئلهمحور» دانست و افزود: زمانی میتوان از ظرفیت نوآوری برای توسعه استان کرمان استفاده کرد که فناوری در خدمت حل مسائل واقعی جامعه، صنعت و اقتصاد قرار گیرد.
وی با بیان اینکه جشنواره نباید پایان مسیر یک مخترع باشد، خاطرنشان کرد: جشنواره باید نقطه آغاز مسیر رشد و تجاریسازی ایدههای نوآورانه باشد و مخترع پس از معرفی اختراع خود، دوباره با مشکلاتی مانند تأمین مالی، نمونهسازی، برقراری ارتباط با صنعت و ورود به بازار مواجه نشود.
لزوم ایجاد مسیر مشخص برای تجاریسازی اختراعات
معاون استاندار کرمان با بیان اینکه برای ایدهها و اختراعات منتخب استان کرمان، مسیر مشخصی برای رشد و توسعه نوآوری طراحی شود گفت: این مسیر باید از ارزیابی فنی و اقتصادی آغاز شود و پس از آن، مراحل نمونهسازی، تأمین مالی، اتصال به صنعت، تولید آزمایشی و در نهایت تجاریسازی را طی کند.
وی همچنین ایجاد «بانک مسائل فناورانه استان کرمان» را ضروری دانست و افزود: صنایع، معادن و دستگاههای اجرایی باید مسائل واقعی خود را با مشخصات دقیق اعلام کنند تا دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و مخترعان برای حل مسائل مشخص و واقعی وارد میدان شوند.
مهدوی، ادامه داد: هر صنعت بزرگ استان کرمان میتواند چند مسئله اولویتدار خود را در اختیار جامعه فناور قرار دهد؛ چرا که حوزههایی مانند معدن، آب، انرژی، کشاورزی، محیط زیست و صنایع تولیدی با مسائل متعددی مواجه هستند که هر یک میتوانند به فرصتی برای ایجاد فناوری، کسبوکار و اشتغال تبدیل شوند.
ضرورت فراهم کردن فرصت نخست برای اثبات فناوری
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان بر ضرورت فراهم کردن امکان اجرای طرحهای پایلوت و خرید نخست برای فناوریهای واجد شرایط تأکید کرد و گفت: گاهی بزرگترین مانع پیش روی یک فناور، نبود سرمایه نیست، بلکه نبود نخستین فرصت برای اثبات فناوری است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه حمایت مالی از نوآوری اظهار داشت: حمایت مالی باید از «کمک صرف» به سمت تأمین مالی مرحلهای حرکت کند و هرچه یک فناوری از مرحله ایده به بازار نزدیکتر میشود، سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز افزایش یابد.
مهدوی، با بیان اینکه شاخص موفقیت اکوسیستم نوآوری را نباید صرفاً در تعداد جشنوارهها و اختراعات جستوجو کرد، افزود: باید بررسی شود چه تعداد فناوری وارد صنعت شده، چه تعداد محصول به مرحله تجاریسازی رسیده، چه میزان سرمایه خصوصی جذب شده، چه تعداد مسئله واقعی حل شده و در نهایت چه میزان اشتغال و ارزش اقتصادی ایجاد شده است.
دولت باید زمینه فعالیت بازیگران نوآوری را فراهم کند
معاون استاندار کرمان با تأکید بر اینکه دولت نباید جای صنعتگر، سرمایهگذار یا کارآفرین بنشیند، گفت: وظیفه دولت ساختن زمین بازی مناسب است، نه بازی کردن به جای بازیگران.
وی افزود: دولت باید موانع را کاهش دهد، ارتباط میان دانشگاه و صنعت را تسهیل کند، فرآیند صدور مجوزها را کوتاهتر سازد و زمینه ورود سرمایه و فناوری به اقتصاد را فراهم کند.
ماندگاری نخبگان در گرو فراهم شدن فرصت اثرگذاری است
مهدوی، همچنین ماندگاری نخبگان را در گرو فراهم شدن فرصت اثرگذاری دانست و اظهار کرد: نخبگان زمانی در یک استان میمانند که صرفاً دیده و تقدیر نشوند، بلکه فرصت اثرگذاری و نقشآفرینی پیدا کنند.
وی ادامه داد: اگر جوان بداند ایده او دارای مسیر مشخصی برای رشد، سرمایهگذاری، ارتباط با صنعت و ورود به بازار است، امید به ماندن و ساختن آینده در همین سرزمین نیز افزایش خواهد یافت.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان با بیان اینکه ارزش واقعی جشنواره در سالهای آینده مشخص خواهد شد، افزود: باید دید کدام ایده به محصول، کدام محصول به شرکت و کدام فناوری به کسبوکار و اشتغال پایدار تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: کرمان را سالها با معدن، صنعت و ظرفیتهای اقتصادی آن شناختهایم، اما این استان سرمایه مهم دیگری نیز دارد و آن ذهنهایی است که میتوانند برای مسائل بزرگ، راهحلهای بزرگ بسازند.
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