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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

ایمانی‌سنجری: ۱۸۶۰ کیلوگرم پای مرغ تاریخ‌گذشته در سنقر امحاء شد

ایمانی‌سنجری: ۱۸۶۰ کیلوگرم پای مرغ تاریخ‌گذشته در سنقر امحاء شد

کرمانشاه - رئیس اداره دامپزشکی سنقر و کلیایی از شناسایی و امحاء یک‌هزار و ۸۶۰ کیلوگرم پای مرغ تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف خبر داد.

محمد ایمانی‌سنجری، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های بهداشتی دامپزشکی در سطح شهرستان، یک‌هزار و ۸۶۰ کیلوگرم پای مرغ به دلیل پایان تاریخ مصرف و غیرقابل مصرف بودن شناسایی و از چرخه مصرف خارج شد.

وی افزود: این محموله پس از طی مراحل قانونی و با رعایت کامل ضوابط و موازین بهداشتی، به‌طور کامل امحاء و معدوم شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سنقر و کلیایی تصریح کرد: پایش و کنترل مستمر فرآورده‌های خام دامی با هدف جلوگیری از عرضه محصولات غیربهداشتی و حفاظت از سلامت شهروندان در دستور کار دامپزشکی قرار دارد.

ایمانی‌سنجری ادامه داد: بازرسی‌های بهداشتی در سطح شهرستان به‌صورت مستمر انجام می‌شود تا فرآورده‌های خام دامی پیش از عرضه از نظر شرایط بهداشتی و قابلیت مصرف مورد بررسی قرار گیرند.

وی از شهروندان خواست هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی، تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و مشخصات بهداشتی محصولات را با دقت بررسی کنند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سنقر و کلیایی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده فرآورده‌های مشکوک یا هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

کد مطلب 6963924

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