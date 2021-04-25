کشف محموله سنگین تریاک زیر بار هندوانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین سردار علی ابراهیمی اظهار کرد: در پی تبادل گسترده اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با پلیس استان گیلان، مأموران از قصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال و جابه جایی محموله سنگین مواد مخدر از استان‌های جنوبی به استان قزوین مطلع و پیگیری موضوع رابه صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با انجام اقدامات گسترده و هدایت اطلاعاتی، محل دپو و اختفای محموله‌های موادمخدر تحت پوشش بار هندوانه در یکی از حجره‌های میدان تره بار قزوین شناسایی و مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان توانستند این محموله موادمخدر را در یک عملیات موفق کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به کشف ۳۱۵ کیلو تریاک در این عملیات خاطرنشان کرد: مأموران موفق به دستگیری ۳ قاچاقچی و توقیف ۲ دستگاه خودرو سواری شدند.

سردار ابراهیمی در پایان یاد آور شد: مجموعه پلیس با اشراف اطلاعاتی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ اجازه نمی‌دهد قاچاقچیان مواد مخدر در هیچ نقطه‌ای از کشور احساس امنیت و آرامش کنند زیرا برخورد پلیس و دستگاه قضائی با آنان قاطعانه خواهد بود.

