فقدان معلم شایسته آواز که شاگردان زیادی وامدار او بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت سیداحمد حلی را تسلیت گفت.
در متن پیام محمد الهیاری برای درگذشت سیداحمد حلی آمده است:
خبر درگذشت سیداحمد حلی، خواننده پیشکسوت موسیقی سنتی، بار دیگر جامعه موسیقی را در غم از دست دادن عزیزی دیگر فرو برد.
مرحوم حلی هنرمندی تاثیرگذار در موسیقی بود و شاگردان زیادی در کلاس آواز، وامدار دانش و تجربیات ایشان بودند.
اینجانب درگذشت این هنرمند ارجمند را به خانواده محترمشان و جامعه موسیقی تسلیت عرض میکنم و از درگاه حضرت حق، صبر و اجری شایسته برایشان مسئلت میکنم.
نظر شما