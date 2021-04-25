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۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۴۲

پیام تسلیت مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد؛

فقدان معلم شایسته آواز که شاگردان زیادی وامدار او بودند

فقدان معلم شایسته آواز که شاگردان زیادی وامدار او بودند

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی درگذشت سید احمد حلی خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت سیداحمد حلی  را تسلیت گفت.

در متن پیام محمد اله‌یاری برای درگذشت سیداحمد حلی آمده است:

خبر درگذشت سیداحمد حلی، خواننده پیشکسوت موسیقی سنتی، بار دیگر جامعه موسیقی را در غم از دست دادن عزیزی دیگر فرو برد.

مرحوم حلی هنرمندی تاثیرگذار در موسیقی بود و شاگردان زیادی در کلاس آواز، وامدار دانش و تجربیات ایشان بودند.

 اینجانب درگذشت این هنرمند ارجمند را به خانواده محترم‌شان و جامعه موسیقی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه حضرت حق، صبر و اجری شایسته برای‌شان مسئلت می‌کنم.

کد مطلب 5197423
علیرضا سعیدی

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