کووید ۱۹ عامل بروز افسردگی بیشتر در زنان باردار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان خاطرنشان کردند که مسائل بهداشت روان نه تنها به سلامت خود زن آسیب می‌رساند بلکه به مرور پیوند مادر و نوزاد و سلامت کودکان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

«کارستان کونن»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد، در این باره می‌گوید: «ما انتظار داشتیم که گزارش زنان باردار و تازه زایمان کرده از پریشانی روانی افزایش یابد، زیرا علاوه بر سلامتی خود یا خانواده شأن، نگران سلامتی و رشد نوزاداشان هم هستند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «با این حال، تعداد زنانی که علائم آنها به طور قابل توجهی افزایش یافته بود بسیار بیشتر از آن بود که قبلاً در طی پاندمی منتشر شده بود.»

در این مطالعه، یک نظرسنجی آنلاین از حدود ۶۹۰۰ زن از ۶۴ کشور در فاصله زمانی ۲۶ می تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۰ بعمل آمد.

به گفته محققان، برخی فاکتورها باعث تشدیدشدن اوضاع شده است.

جستجوی اطلاعات در مورد پاندمی پنج بار یا بیشتر در روز از هر منبعی (رسانه‌های اجتماعی، اخبار یا دهان به دهان) خطر افزایش استرس پس از سانحه در رابطه با کووید ۱۹ و همچنین اضطراب و افسردگی را بیش از دو برابر افزایش می‌دهد.

این مطالعه نشان داد که نگرانی در مورد کودکان و مراقبت از کودکان و همچنین نگرانی‌های اقتصادی نیز قابل توجه بودند.

محققان بر ضرورت بکارگیری شیوه‌های کاهش تأثیر استرس مرتبط با پاندمی بر زنان باردار و مادران تازه زایمان کرده، تاکید دارند.