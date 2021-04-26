احیاء و مرمت قنوات در خراسان رضوی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در جمع مدیران جهاد کشاورزی این استان به اولویت‌های سازمان در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: تأمین به موقع نهاده‌های کشاورزی بویژه نهاده‌های مورد نیاز دام سبک و سنگین و حفظ دام‌های مولد، رصد و پایش توزیع نهاده‌ها و برخورد جدی با متخلفین، حفظ کاربری و نظارت بر اراضی واگذار شده، افزایش بهره وری در مصرف آب و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، انتقال آب با لوله و احیا و مرمت قنوات، توسعه گلخانه‌ها و پوشش دار کردن باغات، حذف واسطه‌ها و نظارت بیشتر بر توزیع و مصرف بهینه اعتبارات تخصیص داده شده از جمله اولویت‌های سازمان در سال جاری می‌باشد که با جدیت دنبال می‌شود.

جواد اسماعیلی با تاکید به اهمیت تشکل‌ها و تعاونی‌ها اظهار داشت: تشکل‌های کشاورزی با تعامل با سایر زیر بخش‌های جهاد کشاورزی با آموزش و برنامه ریزی، ایجاد و توسعه برندها وتشکیل واحدهای تجاری و پیگیری صادرات محصولات می‌توانند نقش بسیار مهمی در جهش تولیدات کشاورزی و بازاریابی محصولات کشاورزی داشته باشند.

وی افزود: در بخش کشاورزی استان تشکل‌های بسیار توانمندی وجود دارد و سازمان جهاد کشاورزی استان بنا دارد از ظرفیت ویژه آنها در تولید، بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی استفاده نماید.

اسماعیلی به مشارکت دادن شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: بی تردید با ادامه روند افزایش جمعیت و نیاز مبرم به فرآورده‌های کشاورزی در آینده نزدیک باید نیاز غذایی این جمعیت از زمین و بخش کشاورزی تأمین شود از این رو ضروری است کشاورزی دانش بنیان که متکی به فناوری روز دنیا است توسعه یابد. وی افزود: از طرفی با بحران غذایی موجود با تغییر الگوی کشت و کشت محصولاتی با درآمد بیشتر و کم آب بر و بکارگیری دانش نوین و راهبردهای مؤثر شرکت‌های دانش بنیان می‌توان از این چالش بزرگ خارج و آینده‌ای بهتر برای بخش کشاورزی متصور شد.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به توانمند سازی و تنوع بخشی به برنامه‌های آموزشی اشاره کرد و عنوان داشت: توانمندسازی کارکنان به معنای این نیست که مدیریت از مسئولیت خود در سازمان دست بکشد. بلکه در یک سازمان با کارکنان توانمند، مسئولیت پذیر، مدیریت مشارکتی، ایجاد محیطی بانشاط که در آن مدیریت باید به کارکنان اعتماد کند و با آن‌ها به خوبی ارتباط برقرار کند. وی افزود: با توانمندسازی کارکنان میزان اعتماد به نفس آن‌ها افزایش می‌یابدو این اعتماد به نفس اضافی باعث ایجاد رضایت شغلی و سطح بالای بهره‌وری می‌شود. ما باید برای تحقق شعار سال از همه ظرفیت‌های ممکن استفاده کنیم و با احصاء بموقع چالش‌ها و اولویت بندی و راهکاری‌های پیشنهادی برای رفع موانع تمام همت خود را بکارگیریم.

اسماعیلی با اشاره به خشکسالی و شرایط دشوار تحریم و تأثیر آن بر بخش کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم با توکل به خدا وبرنامه ریزی صحیح و استفاده درست از منابع بتوانیم شعار سال را توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است محقق نمائیم.